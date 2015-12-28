德國男子爆炸搶劫避孕套販售機被炸身亡

圖片版權 epa Image caption 警察說，販售機裏的錢和避孕套都沒有丟失

德國警方說，一名男子在聖誕節當天發動的一次搶劫行動中用自製炸彈炸毀了一台避孕套販售機，但同時被爆炸殘片擊中身亡。

這名29歲的德國男子和另外兩名同伙把炸彈綁在一條僻靜街道上的一台避孕套販售機上，然後躲進汽車引爆炸彈。

但是，這名遇難者沒有及時關上車門，被飛來的爆炸碎片擊中頭部。

他的兩名同伙把他送往德國西部城市舍平根的一家醫院，不治身亡。

他的兩名同伙告訴醫生，他們的同伴因為摔下樓梯而受傷。

但是，他們後來供認了自己炸毀避孕套販售機的犯罪行動。

警方證實，販售機中的錢和避孕套都沒有丟失。

兩名倖存者遭到逮捕，後來獲得釋放。

（編譯：躍生）