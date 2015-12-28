國際油價下滑導致沙特出現高額財政赤字
- 2015年 12月 28日
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受世界原油價格下滑影響，作為全球最大石油出口國的沙特阿拉伯今年出現高達980億美元的財政赤字。
沙特政府說，今年國家歲入為6080億里亞爾（1620億美元），低於預期15%。
與此同時，政府開支為9750億里亞爾（2598億美元），超過預期13%。
沙特財政部表示，為消除赤字，政府將削減燃料補貼。
當局表示，汽油價格可能上升50%，儘管漲價後的價格仍然低於國際標凖。
與此同時，柴油、供電和供水價格也將上升。
國際油價近年來大幅下滑，從2012年3月的每桶125美元下跌到目前的每桶37.18美元。
沙特2015年國家歲入的77%來自於石油工業。政府表示，今年的石油歲入比去年下降了23%。
沙特是石油輸出國組織歐佩克的最大成員國。
沙特拒絕以減產來提升石油價格，而寄希望於把其他生產商，主要是美國的頁岩油公司擠垮。
沙特認為，自己比美國的生產商能夠更長時間地抗住低油價的壓力，因為美國的許多公司都是債務沉重的小公司。
沙特同時表示，由於對也門的干預和對IS採取軍事行動，2015年政府在軍事和安全方面的開支達200億里亞爾（53億美元）。
（編譯：躍生）