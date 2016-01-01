德國警方為疏散火車站人群決定辯護

2016年1月1日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 德國慕尼黑警方在火車站附近加強戒備。

德國官員說，他們在新年夜疏散兩個大型火車站人群的決定是正確的，因為他們確實獲得了「伊斯蘭國」（IS）可能襲擊的情報。

目前，慕尼黑警方仍然高度戒備，在這兩個火車站內嚴加檢查。

此前，德國巴伐利亞內政部長在新年夜之際警告說，因為收到恐怖襲擊策劃的信息，市民應該盡量遠離人群密集的地方。

內政部長稱，有信息表明伊斯蘭國（IS）在策劃針對主車站或巴盛車站（Pasing station）的自殺式炸彈襲擊。

慕尼黑警方表示，在收到情報部門的警告後，當地已經在兩座火車站採取了疏散措施，火車將不會在這裏停站。但警方隨後稱火車站已重新開放。

據悉，這些情報來自法國的情報部門。

在11月的巴黎襲擊之後，歐洲各大城市已處於高度警戒狀態。

圖像加註文字， 慕尼黑警方在推特上的公告。

慕尼黑警方在推特上發佈的原文是，「最新的跡象顯示，在慕尼黑有人策劃一次恐怖襲擊。請避開人群聚集的地方，避開慕尼黑和巴盛火車站」。

當地一家名為TZ的報紙稱，警方認為數個組織可能在室內不同地點發動襲擊。

報道稱武裝警察已經在主要車站附近布置警戒線，並要求附近民眾離開這些區域。

德國媒體還報道稱，警方收到了關於潛在襲擊的兩條信息。一家媒體引用警方發言人的話稱，「我們有足夠的信息和證據，不能無視這些威脅。」

警方發言人還表示，目前慕尼黑的局勢和11月的漢諾威相似。當時警方因為受到確鑿的安全威脅叫停了一場德國隊和荷蘭隊之間的足球賽。

慕尼黑警方稱，他們還從南巴伐利亞調動警力加強戒備。