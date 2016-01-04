墨西哥市長上任僅一日即遭槍殺　州長接管警察權

圖片版權 epa Image caption 上百名民眾周日參加在特米斯科市舉辦的莫塔的葬禮。

墨西哥莫雷洛斯州（Morelos state）州長拉米雷斯（Graco Ramirez）在新市長於上周六（1月2日）被謀殺後，接管15座城鎮的警察控制權。

「政府將不會被組織犯罪所嚇倒。」 拉米雷斯周日（3日）表示。

特米斯科市（Temixco）市長莫塔（Gisele Mota）在宣誓就職不滿24小時，就在自家被發現已被槍殺身亡，享年33歲。

她1月1日就職時表示，會整頓這座毒品與組織犯罪盛行的城市。

拉米雷斯說莫塔被謀殺是「一則清楚的威脅訊息，要求上任的市長不能接受警方正在進行的全國性合作方案。」

圖片版權 epa Image caption 莫塔早前擔任過中間偏左政黨的墨西哥國會聯邦眾議員。

莫雷洛斯州政府發佈的新聞稿指出，當地時間2日早晨7時左右，四名槍手闖入莫塔的住宅開槍將她射殺，隨後乘車逃離現場。警方擊斃兩名襲擊者，逮捕另外兩人，在之後的搜捕行動中又抓獲一名嫌疑犯。

去年已有多名墨西哥市長被聲稱是毒販的人殺死。

「單一指揮」

莫塔是支持州長的提議，削減地方警察權力的政治人物之一。

特米斯科市位於首都墨西哥城往南85公里（52英里）。是行使「單一指揮」計畫的城市之一。

圖片版權 Reuters Image caption 警方在莫塔被殺身亡的住宅附近巡邏。

警力也將在州首府庫埃納瓦卡（Cuernavaca）當局以及13個直轄市的掌控之下。

不過許多莫雷洛斯州的政治人物反對這項單一指揮計畫。

莫雷洛斯州大約一半的市長們拒絕簽署單一指揮計畫，希望能夠全權保有對當地警力的控制權。

毒品販運與幫派勒索已經讓莫雷洛斯州成為墨西哥暴力最猖獗的州之一。

不同的販毒集團及幫派互相爭斗，而且地方警力經常被幫派滲透。

（編譯：劉子維 責編：葉靖斯）