「這兒像戰場」—— 來自科隆的一封信

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德國的新年慶祝活動演變成一場危機。在科隆，近百名女性說她們遭到性侵或被搶劫，據報，騷擾的人有著「阿拉伯或北非的面孔」。

在漢堡和德國其它城市也發生了類似事件，不過規模較小。

目前尚不清楚襲擊者的身份，也不清楚他們是否是近期湧入德國的難民。一名德國官員說，三名嫌疑人身份被確認，不過尚沒有逮捕行動。

圖片版權 Reuters Image caption 科隆女市長雷克的說法引來非議

事件發生後的新聞發佈會上，科隆女市長亨利埃特·雷克（Henriette Reker）暗示，女性在街上遇到陌生男性，應該遵守一種「行為規範」，與陌生男性始終要保持一定距離。

阿斯特麗德·費拉格（Astrid Verlage）是位生活在科隆的母親。她對BBC談到了對這次騷亂事件、對女市長頗具爭議的說法、以及難民對德國的挑戰的看法。

自述

圖片版權 Astrid Verlage

「我19歲的女兒在新年前夜就在事發地點科隆火車站。」

幸運的是，她是凌晨三點在那兒的。她說，騷亂已經結束，但仍有很多年輕男性在那裏，還有好多警察。

我女兒說，看上去像戰場。

一方面我感到自豪，因為我們能幫助那些人逃離戰火和暴力。

我在我女兒學校的訓練館做義工，我遇到了很多難民。

但另一方面，情況越來越困難。我不清楚哪些人參加了新年前夜的事件。他們是難民？還是團伙？

我們必須小心地做出判斷，因為倉促對難民做出結論只會對納粹黨有利。

圖片版權 Getty Images Image caption 新年前夜不少人來科隆狂歡

我與兩個女兒在科隆生活，我希望她們能像以往那樣的生活。我不希望因為我的裙子短，我就需要考慮我的行為。

當然，我快50了，所以我是不需要穿什麼短裙了！

那些男的，不管他們是來自摩洛哥、敘利亞還是德國，他們應該改變，承認女性不是他們想像的獵物。

如果他們想生活在現代歐洲社會，他們必須接受性別平等。

我支持雷克市長，但她昨天的說法是荒謬的。

還有，警察和司法必須要更快速地採取行動。

我祈禱這件事不會導致更嚴重的後果。

目前的情況很困難，已經有一百萬難民了，還有更多的會來。

哪裏都有好人和壞人，這與國籍無關。

科隆的每個人，包括朋友、家人和同事現在都在談尊重。

（編譯：高毅 責編：路西）