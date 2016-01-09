美國強力球彩票史上最高頭獎9億美元
- 2016年 1月 9日
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美國強力球（Powerball）彩票周六（1月9日）將開出金額高達9億美元的頭獎，創下強力球彩票史上最高金額頭獎。
美國各地已經掀起一股彩票熱潮，許多販賣彩票的店面口大排長龍，進一步推高頭獎彩金。
9億美元頭獎的幸運得主如果選擇領取一次性獎金的話，能夠拿回家高達5.58億美元的獎金。
美國媒體引述強力球官方資料表示，中獎機率為2.92億分之一。
強力球彩票的玩法是從1至69之中選出5個號碼，再從1至26之中選出第6個號碼，中頭獎的人必須5+1全部猜中6個號碼才行。
強力球彩票在美國44個州，華盛頓特區，以及兩個海外屬地銷售，每周三和周六開獎。
（編譯/責編：友義）