布基納法索酒店襲擊：數十人質獲救

2016年1月16日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目擊者指斯普蘭迪德酒店外的汽車炸彈爆炸後有數名男子衝入建築內

非洲國家布基納法索首都瓦加杜古一家供西方人居住的酒店遭受槍手襲擊，據報造成至少20人死亡之後，有約30名人質獲救。

目擊者稱，當地時間晚間19時30分（與格林尼治時間一致），兩個汽車炸彈在斯普蘭迪德酒店（Splendid Hotel）外爆炸，之後有三至四名蒙面的男子衝入這家供聯合國工作人員和西方人居住的酒店內。

通訊部長雷米斯·丹吉努（Remis Dandjinou）在社交網站Twitter上發帖說，約30名人質已經獲得自由，軍警解救事發地點的行動仍然在繼續。

他表示，公共工程部長克萊門特·薩瓦多戈（Clement Sawadogo）也在獲救的人質當中。

丹吉努還補充說，有31人正在醫院接受救治。是否有人質仍然在酒店內則尚未被確認，但有目擊者稱，在凌晨5時左右聽到酒店頂層傳出槍聲。

據丹吉努說，法國特種部隊和布基納法索的軍事部隊均參與了營救行動。

當地一名醫院負責人羅伯特·桑加雷（Robert Sangare）較早前在營救行動進行前曾表示，最初的襲擊已造成至少20人死亡，另有15人受傷。

但遇害者的身份尚未被確認。

有目擊者稱，槍手先是進入了酒店附近的卡普奇諾咖啡店（Cappuccino Cafe）；咖啡廳一名雇員告訴法新社，有「好幾個人」在那裏被殺。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 法國軍警人員在遇襲酒店附近協助救治傷者

事發的四星級酒店在該國的國際機場附近，有目擊者報稱聽到槍手和安保人員之間交火的聲響，酒店內也有零星槍響。

一個監察極端「聖戰者」網絡的機構指，「伊斯蘭馬格里布基地組織」（Al-Qaeda in the Islamic Maghreb，簡稱AQIM）聲稱是襲擊的幕後策動者。

最新進展：

在當地有約75人駐守的美軍已經表示凖備協助法國軍隊突襲酒店

法國駐布基納法索大使吉爾勒·蒂博（Gilles Thibault）表示，當地正實施宵禁直至當地時間早上六點

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當地時間周五晚間，瓦加杜古遭遇襲擊的酒店內仍然有槍手挾持人質

圖像來源，AP 圖像加註文字， 便衣警員在酒店附近帶領民眾離開現場

該監察組織指，策動襲擊的是一個名為「哨兵」（al-Murabitoun）的組織，該組織基地在馬里北部的薩哈拉沙漠，當中有忠於阿爾及利亞軍閥穆赫塔爾·貝爾摩塔爾（Mokhtar Belmokhtar）的武裝分子。

上月，該組織宣佈，已經與「伊斯蘭馬格里布基地組織」合併。

貝爾摩塔爾在20世紀80年代曾在阿富汗與蘇聯軍隊作戰，曾是AQIM成員，後來與該組織領導層反目之後離開。

過去曾多次有消息指他已經死亡，最近一次是在去年6月14日，利比亞當局消息指他在美軍空襲利比亞行動中死亡，但他的生死從未被正式確認。

AQIM和「哨兵」組織聲稱他們發動了去年11月在鄰國馬里一家酒店發生的襲擊，該次襲擊造成20人死亡。

布基納法索最近剛舉行了其第一次總統選舉，該國在去年較早前曾發生政變。

政變迫使執政27年的領導人布萊斯·孔波雷（Blaise Compaore）下台。

國際危機組織（International Crisis Group）的分析家辛西婭·奧哈永（Cynthia Ohayon）在瓦加杜古告訴BBC說：「我們仍然處在一個政治不穩的局面中，所以我想此次襲擊發生的時間是有意義的。」

「這個國家長久以來都與馬里和尼日爾接壤，而我們知道在邊境有武裝組織存在，所以這很可能是早晚要發生的事情。」