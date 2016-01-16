伊朗釋放4名被關押的美國人

圖片版權 REUTERS Image caption 預計國際制裁即將解除之際，伊朗釋放了《華盛頓郵報》記者傑森∙雷薩安和另外3名其關押的美國人。

預計國際制裁即將解除之際，伊朗釋放了《華盛頓郵報》記者傑森∙雷薩安和另外3名其關押的美國人。

39歲的雷薩安去年在伊朗被判犯有間諜罪。

伊朗國家電視台說，另3人為：2012年7月關押的、現年35歲的賽義德·阿拜迪尼，他因為在居民家裏組織基督教會；2011年8月被關押的、現年32歲的前美國海軍陸戰隊員阿米爾·赫克馬蒂，他在前往伊朗探視祖母時被控間諜罪；商人、伊朗國王時代一名政客的兒子諾斯拉圖拉·霍斯拉維，他被關押的消息此前並未公布。

伊朗方面說，釋放這4人是美國從監獄中釋放7名伊朗人的一次交換，並公布了7人的姓名。但美國方面沒有就此做出確認。

此外，伊朗國家電視台說，此前美國通緝的14名伊朗人已經從國際刑警組織通緝名單中撤掉。

與此同時，伊朗外交部長賈瓦德·扎裏夫表示，針對伊朗的國際制裁將在周六（1月16日）終止。

扎裏夫周六與美國國務卿克里、歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋裏尼在奧地利首都維也納就伊朗核框架協議舉行了會談。

在相關協議規定下，伊朗同意停止核活動，作為回報，美歐也同意取消對伊朗的制裁。

負責核查的國際原子能機構（IAEA）即將證實，伊朗已經根據協議大幅縮減其核活動。

制裁解除後，伊朗數十億美元的資產將被解凍，國際社會也將允許伊朗重新出口石油。

（編譯：立行/責編：友義）