阿爾卑斯山雪崩法國五外籍兵團士兵喪生

圖片版權 Image caption 五名外籍兵團士兵在法國阿爾卑斯山進行訓練時遇雪崩死亡，另有六名士兵受傷。

法國官員表示，五名外籍兵團士兵在法國阿爾卑斯山進行訓練時遇雪崩死亡，另有六名士兵受傷。法國國防部長勒德里安正前往雪崩現場視察。

雪崩地點距瓦爾夫很近，那裏離意大利邊界也不遠。當時共有50名士兵在那裏訓練。

當局已派出搜救犬和直升機協助救援。法國總統奧朗德發表聲明，對死者表示哀悼。

就在幾天前，兩名小學生和一名烏克蘭遊客在萊德薩滑雪場附近發生的一場致命雪崩中喪生。萊德薩滑雪場距瓦爾夫約124公里。

一名帶領學生攀上一個封閉滑雪道的法國教師已被控過失殺人罪。

近日，法國薩爾瓦省地區普降大雪。

雪崩發生後，救援人員立即發現了10名士兵，但其中五人已經休克，後來死亡。

法國當地媒體說，外籍兵團士兵在海拔2200米的珀蒂阿讓蒂耶爾地區遭遇了雪崩，時間是下午2時左右（格林尼治標凖時間13時）。

這些外籍兵團士兵是駐扎法國南部聖克里斯托爾的第二外籍工兵團。他們正在法國莫達納國家訓練中心進行山地戰訓練。

法國議員奧伯特對法國當地電視台說，法國第二外籍工兵團既有老兵也有新兵。

（編譯/責編：蕭爾）