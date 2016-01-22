美國剝奪了5名俄羅斯名譽領事的資格
- 2016年 1月 22日
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美國剝奪了6名俄羅斯名譽領事的資格，理由是俄羅斯騷擾美國在俄羅斯的雇員。
俄羅斯在美國共有6名名譽領事。
美國國務院表示，「如果有更多努力」阻礙外交和領事活動，還凖備進一步採取措施。
美國國務院發言人馬克‧托納說，對美國在俄羅斯雇員的「騷擾廣泛存在」。
俄羅斯對美國的舉動作出憤怒反應，指責美國散佈反俄宣傳。
名譽領事在那些遠離正軌外交派駐機構的城市提供領事服務幫助。
俄羅斯外交部說，這次受到影響的領事是居住在波多黎各、佛羅里達州、尤他州、加利福尼亞州和明尼蘇達州的美國公民。
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃說，美國情報機構對「俄羅斯外交使團雇員挑釁，而且這不僅限於在美國」。
"馬克‧托納說，美國採取的措施不會影響俄羅斯在首都華盛頓的大使館，也不會影響他們在美國的任何其他正式外交機構。
他說，這是針對俄羅斯持續干擾美國在俄羅斯的外交和領事活動，「包括，但不僅限於廣泛地騷擾我們的人員，以及強迫關閉莫斯科的美國中心和俄羅斯各地的28個美國的場所。」
「如果（俄羅斯）作更多努力妨礙我們在俄羅斯的外交和領事活動，我們凖備採取進一步適當的措施。」
（編譯：橫路/責編：歐陽成）