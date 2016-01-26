馬來西亞總檢察長撤銷對總理受賄指控

圖片版權 Reuters Image caption 馬來西亞總理納吉布去年以來一直受到巨額受賄指控的困擾

馬來西亞最高檢察官宣佈撤消了震動全國的針對總理納吉布的有關受賄腐敗指控。納吉布此前被控將6.81億美元「公款」轉入自己的私人賬戶。

總檢察長莫罕默德·阿潘迪·阿里（Mohamed Apandi Ali）星期二（1月26日）向新聞界表示，上述爭議款項是沙特王室2013年作為私人捐款送給納吉布的。阿潘迪還表示，納吉布已經將其中6.2億美元退還沙特王室。

他說，納吉布總理沒有違反任何法律，也不會受到任何制裁，此案到此為止。

貪腐指稱

批評人士則指稱，這筆巨款來自國有基金: 一個馬來西亞發展公司（1MDB）。

馬來西亞反貪委員會最初的調查報告說，這筆款項是來自一個沒有透露身份的中東捐贈者的政治捐款。

馬來西亞前任總檢察長啟動了對這起案件的調查程序。納吉布過去一年多時間裏一直面對要求他辭職的強大壓力。

納吉布罷免了前任總檢察長。

不信任陰雲

BBC亞洲商務記者（Karishma Vaswani）分析指出，即使得知最新消息，多數馬來西亞人心裏的疑團仍然未能解開：為什麼總理需要這麼多的私人捐款？ 這些捐款的目的又是什麼？

另外，即使像總檢察長所言，6.2億美元已經退還，那麼剩餘的6100萬美元到哪裏去了？納吉布的發言人說捐款用於2013年大選競選活動。

批評人士指出，一個由納吉布新近任命的總檢察長，如今宣告納吉布沒有犯罪，雖然再次使納吉布政權恢復了「合法性」，但是籠罩在納吉布7年政權頭頂上的「不信任陰雲」絲毫沒有消散。

（編譯：晧宇 / 責編：路西）