透明國際：中國清廉指數微升排83位

圖片版權 AP Image caption 在習近平的大規模反腐行動下，中國有多名高級官員落馬

透明國際（Transparency International）公布2015年清廉指數（CPI），顯示中國的排名較上一年度上升17位，但評估指數上升並不明顯。

在0至100分的指數評定中，中國的得分是37分，在168個國家和地區中排在第83位，與貝寧、哥倫比亞、利比里亞和斯里蘭卡等國並列。

有專家表示，難以單從這一指數評價中國的大規模反腐行動是否奏效。

該世界領先的監察貪污腐敗國際非政府組織每年均公布清廉指數（另譯作「腐敗感知指數」）報告，顯示人們對參與統計的國家和地區腐敗程度的認知。

2015年度排名最高的是得分91分的丹麥，連續第二度名列榜首；英國則以81分排名第十，與德國及盧森堡並列。

而朝鮮和索馬里則均以8分列為這一年度腐敗問題最嚴重的兩個國家。

中國：反腐效果難以判定

中國的得分僅比上一年度高一分，但排名從第100位上升到了83位，有專家指這更多是來自於一些與中國排名接近的國家在過去一年表現退步。

而且，中國在2015年的得分較2012和2013年為低。

「這很難說是對習近平大規模反腐行動的響亮稱讚，」英國薩塞克斯大學（The University of Sussex）腐敗問題研究中心的主任丹·霍夫（Dan Hough）在香港《南華早報》撰文說。

但他認為這也不意味著中國的反腐未見成效，因為要改變根深蒂固的行為模式需要時間，不能期望中國的清廉指數排名在幾年內大幅上升。

「另一方面，隨著腐敗案件披露得越多，問題就會看起來越嚴重，」霍夫在《南華早報》的文章中說，「但事實上可能正好相反——這些被披露的案件常常發生在反腐行動介入之前。」

「換句話說，它們更多反映的是過去而不是現在的狀況。」

此外，霍夫還表示，清廉指數的統計本身也有受到質疑的地方，像中國這樣一個情況複雜的大國，現實的情況難以通過單一的指數來獲得真實的「認知」。

「以習近平反腐行動的高調來看，中國在2015年的表現依然平平，」霍夫在文中說，「但是假如習近平是要認真處理中國腐敗問題的話，要判斷是否有所進展，這項指數也不算是一個特別好的工具。」

腐敗「腐舊猖獗」

透明國際報告指，2015年全球的腐敗問題「依舊猖獗」，超過三分之二國家和地區得分低於50分。

其中，巴西的清廉指數在過去一年的跌幅最大，比去年低5分，排名也下降七位至第76位。

透明國際指，巴西國家石油公司（Petrobras）在2015年促使民眾上街抗議的腐敗醜聞可能是主要原因，並指司法程序啟動後「或許」將會有助於巴西打擊腐敗。

新興經濟體仍然顯示出廉潔度的不足。法新社引述透明國際的研究總監羅賓·霍德斯（Robin Hodess）表示，「金磚四國」（「BRIC」，指巴西、俄羅斯、中國和南非）均受到挑戰。

「它們的得分全在50分以下，」霍德斯告訴法新社說。

四國中排名最高的南非以44分列在第61位，巴西則與印度並列第76位，俄羅斯則僅以29分排在第119位。

該組織還指，高度新聞自由、信息公開、當權者高度廉潔以及司法獨立等等因素是清廉指數高的國家和地區共同的特點。

「除了衝突和戰爭之外，治理不彰、警察和司法機關等公共機構薄弱、媒體缺乏獨立性是排名墊底國家/地區的普遍特徵，」透明國際在媒體通報中稱。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）