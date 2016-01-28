伊朗總統訪問法國將簽署大筆貿易訂單

圖片版權 EPA Image caption 伊朗總統魯哈尼訪問法國，提升兩國關係

伊朗總統魯哈尼在法國訪問期間，稱伊朗和法國的關係進入「新篇章」。

魯哈尼希望與法國簽署幾筆大的訂單，包括購買100架法國空中客車的飛機。

與此同時，法國汽車製造商標緻說，他們已經同意在伊朗建立價值4億歐元的合資企業。

最近，美國和歐盟宣佈，根據伊核問題全面協議，解除對伊朗相關經濟制裁。

魯哈尼對意大利和法國5天的國事訪問是伊朗總統近20年以來的首次。

魯哈尼將會見法國總統奧朗德。魯哈尼說，伊朗和法國提升兩國關係的時機已經成熟。

法國總理瓦爾斯說，他預期雙方還將簽署有關健康、農業以及環境方面的協議。

伊朗國家電視台說，作為與空中客車協議的一部分，4年後法國將向伊朗提供100架空客飛機。

同時，預期法國還會與伊朗簽署鐵路以及鋁業方面的協議。

本周早些時候，當魯哈尼訪問意大利時會見了總理倫齊和羅馬教宗方濟各。

兩國也簽署了價值170億歐元的經貿合同。

教宗在與魯哈尼會面時還敦促伊朗與中東各國合作，打擊恐怖主義以及武器走私。

（編譯：凱露 責編：路西）