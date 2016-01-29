加拿大關注加籍公民高凱文被中國起訴竊密

圖片版權 AFP Simeon Garratt Image caption 新華社說，加拿大公民高凱文因涉嫌非法刺探、竊取國家秘密罪，被遼寧省丹東市人民檢察院提出公訴（圖為高凱文夫婦與家人資料照片）．

加拿大外交部對中國當局起訴加拿大公民高凱文（Kevin Garratt，又稱凱文·高）表示關注，並稱將密切跟進事態發展。

據新華社星期四報道，加拿大公民高凱文因涉嫌非法刺探、竊取國家秘密罪，被遼寧省丹東市人民檢察院提出公訴。

報道說，當局在調查過程中發現高凱文「涉嫌接受加拿大間諜情報機關任務」，在中國從事情報收集活動。

高凱文被控竊密案令渥太華與北京的關係出現緊張。

加拿大外交部發言人弗朗索瓦·拉薩爾說，「加拿大對中方起訴高凱文一案表示關注」。

她說：「加拿大政府已就此事向中國政府高層表達關注。加方正與中國當局和高凱文的家人保持密切接觸，並密切跟進事態發展。」

Image caption 這對加拿大夫婦在中國靠近朝鮮的邊界地區丹東開咖啡館。

在中方宣佈有關消息之前，加拿大總理特魯多率領資深內閣部長在渥太華出席了中方主持的紀念中加建立外交關係45週年的慶祝活動。

特魯多的父親、前加拿大總理老特魯多在1970年推動中加兩國建交。在特魯多贏得加拿大選舉後不久，中方隨即邀請特魯多訪華。

住在溫哥華的高凱文兒子西米恩（Simeon）表示，他和家人正等待在華律師團隊的消息。

西米恩表示，他的母親目前仍然不能離開中國。高凱文的妻子朱莉亞（Julia Dawb Garratt）在被羈押半年後獲得保釋，但她被禁止離境。

路透社引述加拿大前外交官、布魯克大學教授博爾頓說，中方提出起訴，可能暗示這對夫婦或被驅逐出境。

高凱文夫婦從1984年開始在中國南方教英文。2008年，這對來自溫哥華的加拿大夫婦在遼寧省丹東鴨綠江畔開了一家咖啡館。

2014年8月4日，高凱文與妻子朱莉亞因涉嫌從事竊取中國「國家軍事和國防科研秘密的活動」，被丹東市國家安全局「依法審查」。

（編譯／責編：蕭爾）