蒙面者團伙在斯德哥爾摩「襲擊移民」
- 2016年 1月 30日
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有報道說，最多100名黑衣蒙面者團伙在瑞典首都斯德哥爾摩市中心襲擊移民。
瑞典警方說，一大群人散發煽動公眾攻擊難民的傳單。
目擊者們說，這些人攻擊了他們認為是外國人的人。不過，警方並未證實這些報道。
瑞典正因難民危機局勢緊張。2015年，約有163,000人在瑞典申請庇護，是歐洲人均最高的國家。
據《瑞典晚報》報道，這些人周五（1月29日）晚間在斯德哥爾摩散發印有「現在夠了！」的傳單。
這些材料威脅要給「遊蕩街頭的北非小孩他們應得的待遇」。
《瑞典晚報》發佈了一段這些人與警方在斯德哥爾摩中心車站發生衝突的視頻。
斯德哥爾摩警方在一份聲明中說，這群人散發傳單的目的是煽動人們犯罪。
其中一人因拳打一名警察的臉而被捕。警方說，另有幾人因違反公共秩序被拘，還有一人持有攻擊用指節套環。
所有人都在第二天上午被釋放。
一名瑞典警方發言人對當地電台表示，警方並未收到任何有人襲擊移民的報告。
儘管如此，《瑞典晚報》採訪的一名16歲少年說，他在斯德哥爾摩中心車站被人拳打臉部。
該報還引述另一名目擊者說，他在市中心賽哥爾廣場看到有一些人毆打看似外國人的路人。
這些人戴著不同的臂章，而且有報道說，他們與足球流氓團伙有關。
（編譯：高志強，責編：友義）