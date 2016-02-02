2016美國總統大選：艾奧瓦州初選投票開始

圖片版權 Getty Image caption 艾奧瓦州開啟了各州的黨內初選競爭。

美國艾奧瓦州候選人爭取贏得提名參加今年11月舉行的美國大選的初選投票已經開始。德克薩斯州參議員克魯茲（Ted Cruz）在共和黨初選中勝出。

選民們早些時候在州內各學校、教會和其它集會地點舉行集會，爭取選民的支持。

美國媒體此前公布的民意調查顯示，共和黨的唐納德·特朗普（Donald Trump）和民主黨的前國務卿希拉里·克林頓（Hillary Clinton）分別領先黨內競爭對手。

美國當地時間周一（2月1日）19時，艾奧瓦州開啟了各州的黨內初選競爭。艾奧瓦州共和黨和民主黨的勝出者將在數小時後公布。

各候選人周末在人口稀少的中西部艾奧瓦州積極競選，以爭取尚未拿定主意的選民。

作為第一個選舉測試，艾奧瓦州的結果被視為有關鍵意義，因為在接下來各州的投票中激勵勝利一方的士氣。

艾奧瓦州實行黨團會議制來推選總統候選人。民主黨選民依照投票意願將自己劃分為不同的小組，而共和黨的黨團會議程序更像傳統的投票方式。

據美國媒體的民意測驗顯示，共和黨方面，富豪特朗普與德克薩斯州參議員克魯茲（Ted Cruz）和佛羅里達州參議員盧比歐（Marco Rubio）的三人競爭中領先。

圖片版權 Reuters Image caption 佛羅里達州參議員盧比歐的表現比預料更好。

民主黨方面，前國務卿希拉里比試圖把她拉下馬的佛蒙特州參議員桑德斯微弱領先。自詡為社會民主者的桑德斯對希拉里的選情意外地構成了強有力的挑戰。

圖片版權 AP Image caption 佛蒙特州參議員桑德斯與家人在家中觀看投票結果。

圖片版權 Reuters Image caption 前國務卿希拉里在競選辦公室為競選團隊送去點心。

圖片版權 AFP Image caption 共和黨候選人傑布·布什在競選民調中稍微落後。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普偕同妻子和女兒出席一個競選集會。

BBC北美事務主編索佩爾（Jon Sopel）從艾奧瓦州發來分析說，在民主黨方面，希拉里正面臨現年74歲、佛蒙特州參議員桑德斯的激烈挑戰。

自詡為社會民主者的桑德斯希望加稅。當別人把他描述為一個糟老頭時，他也並不與之爭辯，但到目前為止，他吸引到的支持者數以萬計，源源不斷的捐款數以百萬計。

桑德斯受選民歡迎的程度似乎難以用傳統的政治智慧來解釋。不過，競選活動的走勢卻顯示了顛撲不破的真理。艾奧瓦州主要候選人的支持者對他們的選擇表達了不同的理據。

蘇珊·伍茲說，德克薩斯州參議員克魯茲是一位「了解如何為保守價值觀據理力爭的候選人」，比如他在槍支管控和宗教方面的立場。

為特朗普競選團隊工作的藝術家朱利安·雷文說，共和黨「有勇氣應對西方文明面臨的生存威脅」。

（編譯／責編：蕭爾）