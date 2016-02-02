美國發現首個經性傳播茲卡病毒感染病例

圖片版權 AP Image caption 茲卡病毒被認為對孕婦構成了最大的威脅

美國疾病控制與預防中心證實，美國首次發現了通過性傳播，而不是蚊蟲叮咬傳播的茲卡病毒傳染病例。

這個病例出現在得克薩斯州達拉斯，一名患者顯然在同從疫區國家返回的人有過性接觸後受到了感染。

茲卡病毒一般由蚊子攜帶，這種病毒被認為造成了大批腦發育不全嬰兒的病例。

茲卡病毒在美洲出現大面積傳播之後，世界衛生組織宣佈這一病毒造成世界公共衛生緊急狀態。

美國得克薩斯達拉斯的這個病例被認為是在美國本土感染的第一個病例，而先前在得克薩斯出現的7個茲卡病毒感染病例都同國外旅行有關。

達拉斯縣公共衛生官員湯普遜說，現在已經知道茲卡病毒能通過性接觸傳播，這將促使衛生部門在衛生保護教育中增加這方面的意識。

他還說，「安全套是防止任何性傳播疾病的最好方法。」

（編譯：躍生 責編：路西）