希臘舉行全國大罷工抗議退休金改革計劃

圖片版權 Getty Image caption 這次大罷工是總理齊普拉斯1年前上任以來，他的聯合政府所面臨的最大規模罷工。

希臘全國各行各業周四（4日）舉行24小時大罷工，抗議左派政府的退休金改革計劃。在首都雅典的遊行演變成暴力衝突。

警方表示，大約40000人在雅典市中心遊行，期間大致和平，但部分蒙面示威者在國會與市中心與警方衝突，有記者受到襲擊，防暴警察施放催淚彈及震撼彈控制場面。

這是3個月來進行的第三次全國大罷工，造成火車和渡輪服務停頓，數十個航班受影響。

這次大罷工是總理齊普拉斯1年前上任以來，他的聯合政府所面臨的最大規模罷工。

醫院將提供緊急醫療服務，加油站繼續暫停營業，出租車也不提供載客服務。 律師和農民也都參與罷工。

圖片版權 g Image caption 部分蒙面示威者在國會與市中心與警方衝突，防暴警察施放催淚彈及震撼彈控制場面。

希臘政府計劃將目前每個月最高退休金2700歐元，調降至2300歐元，並推出基本保證退休金最低至384歐元，此舉引發希臘人民怨聲載道。

希臘總理齊普拉斯領導的左派政府更計劃合併退休基金，並增加雇主和員工的社會保障支出。

國際債權人代表目前正在雅典，評估希臘的改革進度和進行新一輪債務談判。

在大罷工展開之際，國際債權審計員所停留的飯店，受到警方的嚴密保護。

（撰稿/責編：路西）