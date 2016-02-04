希臘舉行全國大罷工抗議退休金改革計劃
- 2016年 2月 4日
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希臘全國各行各業周四（4日）舉行24小時大罷工，抗議左派政府的退休金改革計劃。在首都雅典的遊行演變成暴力衝突。
警方表示，大約40000人在雅典市中心遊行，期間大致和平，但部分蒙面示威者在國會與市中心與警方衝突，有記者受到襲擊，防暴警察施放催淚彈及震撼彈控制場面。
這是3個月來進行的第三次全國大罷工，造成火車和渡輪服務停頓，數十個航班受影響。
這次大罷工是總理齊普拉斯1年前上任以來，他的聯合政府所面臨的最大規模罷工。
醫院將提供緊急醫療服務，加油站繼續暫停營業，出租車也不提供載客服務。 律師和農民也都參與罷工。
希臘政府計劃將目前每個月最高退休金2700歐元，調降至2300歐元，並推出基本保證退休金最低至384歐元，此舉引發希臘人民怨聲載道。
希臘總理齊普拉斯領導的左派政府更計劃合併退休基金，並增加雇主和員工的社會保障支出。
國際債權人代表目前正在雅典，評估希臘的改革進度和進行新一輪債務談判。
在大罷工展開之際，國際債權審計員所停留的飯店，受到警方的嚴密保護。
（撰稿/責編：路西）