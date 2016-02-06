示威者被「扔出會場」 厄瓜多爾向土耳其抗議

圖片版權 Reuters Image caption 3名厄瓜多爾婦女在埃爾多安講話時大聲抗議

土耳其總統埃爾多安在厄瓜多爾首都基多發表講話時當地示威者被「暴力驅逐」，厄瓜多爾提出抗議。

在周四（2月4日）發生的事件中，3名厄瓜多爾示威者被土耳其安全人員「扔出會場」。另有報道說，一位厄瓜多爾議員因此受傷。

厄瓜多爾外交部長表示，土耳其保安的舉動是「不負責任的」。

正在基多訪問的土耳其總統埃爾多安旨在促進該國與厄瓜多爾的外交與貿易關係。

埃爾多安在厄瓜多爾全國高等研究所記者會時，3名女性示威者在台下就土耳其最近針對庫爾德工人黨武裝組織的行動高喊抗議。

埃爾多安的貼身警衛隨即將這3人控制、粗暴扭送出會場。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者很快被土耳其警衛控制並扭送出會場

當地媒體說，一名埃爾多安的安全人員在他離開會場時攻擊了一名示威者。

還有報道說，厄瓜多爾國民代表大會議員文蒂米拉在試圖保護示威者時受傷。

他在自己的推特Twitter帳戶上發佈的照片顯示，鼻子上有傷，受傷有淤傷。

厄瓜多爾表示，土耳其安全人員採用了不成比例的力量應付示威者。

該國外交部副部長耶佩斯召見土耳其駐基多大使，敦促其解釋暴力行為。

厄瓜多爾內政部長塞拉諾表示，警方已在周五（2月5日）要求涉及此事的保安上交護照。

儘管如此，埃爾多安及其隨從團隊已經離開厄瓜多爾，且沒有來自他們就此事發表評論的任何報道。

被土耳其及其西方盟友視為恐怖組織的庫爾德工人黨在該國東南部地區打了30年的仗，成千上萬民眾因此喪生。

最近數月以來，不斷有報道說，庫爾德工人黨與土耳其政府軍衝突升級。

庫爾德工人黨曾宣稱，土耳其政府對其展開打擊是為了阻止庫爾德人針對在敘利亞境內的伊斯蘭國（IS）的軍事推進。土耳其則對此表示否認。

（編譯：張泳，責編：友義）