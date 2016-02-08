緬甸議長稱新總統人選最早下月才能確定

圖片版權 AP Image caption 昂山素季星期一（2月8日）在內比都出席了議會兩院會議

緬甸上議院議長吳曼溫凱丹星期一（2月8日）表示，人們至少要等到3月中旬才能知道緬甸新總統是誰。

自從去年11月份緬甸全國民主聯邦贏得大選之後，各方一直在猜測誰有可能作為全國民主聯盟領導人昂山素季的代言人出任這個職務。

現在看來，這個等待過程將超過4個月時間。

吳曼溫凱丹告訴議會，總統人選提名的截止日期是3月17日。

雖然昂山素季領導的全國民主聯盟贏得了大選，但是根據緬甸憲法，由於她的兒子是英國公民，她不能擔任總統職務。

按照計劃，三名總統候選人將分別由議會上院、下院和軍方提出，然後交由議會兩院投票表決。

緬甸全國民主聯盟目前佔據著議會多數席位，軍方保持著25%的議會議席。

昂山素季曾在此前表示，她所領導的政黨在大選中獲得的壓倒性勝利賦予她凌駕於未來總統之上的領導權力。

但是，她迄今並沒有透露自己可能指派誰擔任總統職務。

觀察家說，新總統人選遲遲不能出台，顯示全國民主聯盟試圖修改憲法，以便讓昂山素季出任總統，但是受到軍方抵制，談判陷入爭執，不能達成協議。

有消息人士指出，緬甸軍方就堅決反對修改憲法，他們不會改變立場。

（編譯：躍生 責編：歐陽成）