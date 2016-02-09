德國發生旅客列車對撞事故至少8人死亡

Image caption 事故發生在德國南部巴伐利亞州（圖片來源：EPA）

德國巴伐利亞州星期二（2月9日）發生旅客列車相撞事故，至少造成8人死亡，上百人受傷。

事故發生地點在德國南部巴特艾布靈鎮附近，在巴伐利亞州首府慕尼黑東南方大約60公里的地方。

當地鐵路公司發表聲明說，事故發生在當時間早上7點，在羅森海姆至霍爾茨基興路段。

據來自事故現場的消息說，兩列客車對頭相撞，事發後部分脫軌，相互交疊，車廂傾翻。

Image caption 救援人員展開緊急救援行動（圖片來源：AP）

警方表示，救援人員展開搜救行動，試圖就出被困在車廂裏的人。

當地警方的一位發言人說，這是這個地區多年來發生的最嚴重事故，許多醫生、救護車、直升機已經趕到現場。

目前還不知道列車相撞事故發生的原因。

Image caption 直升機參加了救援（圖片來源：AP）

（編譯：躍生 責編：歐陽成）