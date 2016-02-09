德國發生旅客列車對撞事故至少8人死亡
- 2016年 2月 9日
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德國巴伐利亞州星期二（2月9日）發生旅客列車相撞事故，至少造成8人死亡，上百人受傷。
事故發生地點在德國南部巴特艾布靈鎮附近，在巴伐利亞州首府慕尼黑東南方大約60公里的地方。
當地鐵路公司發表聲明說，事故發生在當時間早上7點，在羅森海姆至霍爾茨基興路段。
據來自事故現場的消息說，兩列客車對頭相撞，事發後部分脫軌，相互交疊，車廂傾翻。
警方表示，救援人員展開搜救行動，試圖就出被困在車廂裏的人。
當地警方的一位發言人說，這是這個地區多年來發生的最嚴重事故，許多醫生、救護車、直升機已經趕到現場。
目前還不知道列車相撞事故發生的原因。
（編譯：躍生 責編：歐陽成）