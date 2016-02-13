國際縱橫：波折重重的開城工業園區

圖片版權 AFP Image caption 在韓國宣佈暫停開城工業園區運營第二天，朝鮮宣佈園區軍管，並驅逐所有韓方人員

韓國2月10日宣佈暫停與朝鮮共同經營的開城工業園區的運營，以防止平壤試圖使用從開城工業園區賺來的錢「資助其發展核彈與導彈計劃」。

就在韓國宣佈上述消息的第二天，朝鮮宣佈將開城工業園區劃為軍事管制區，並驅逐了所有韓方人員。

朝鮮此前還宣佈成功發射了「光明星4號」衛星；美韓日等國則認為，朝鮮發射的是一枚遠程火箭。

韓朝合作項目

開城工業園區是迄今仍存碩果的不多的韓朝合作項目之一。

2000年6月13日至15日，朝鮮已故領導人金正日與韓國已故前總統金大中在平壤舉行歷史性會晤，並簽署了一份共同宣言，其中包括在朝鮮境內的開城市共建一個開發區。

開發區是以私營項目進行的，並由韓國現代集團屬下的現代峨山公司和另一家韓國企業-韓國土地集團牽頭的。不過，韓朝雙方政府都積極參與了這一項目。

韓國方面表示，開城工業園區可以幫助韓國企業利用朝鮮低廉的勞工製造產品。

圖片版權 Reuters Image caption 開城工業園區內關閉前共有124家韓國企業，涵蓋成衣、紡織、汽車零件以及半導體等行業

但也有人認為，韓國希望通過這一項目促使朝鮮進行經濟改革，並舒緩韓朝雙方關係。

還有分析認為，韓國政府也想鼓勵韓國企業可以把生產基地留在韓國，而不是轉移到中國或其他勞工成本較低的國家或地區。

事實上，韓國政府也提供了不少政策和稅務優惠，吸引韓國企業在開城工業園區投資。而在開城工業園區生產的所有產品也可以免除所有關稅進入韓國境內。

此外，開城工業園區本身也是免稅區，而且可以使用外幣或外幣信用卡，韓國人進入區內也不需申請簽證。

工業園區規模

開城工業園區位於朝鮮境內，但距離分割韓朝兩地的非軍事區不遠，而且距離韓國首都首爾也只有70公里，而距離韓國航運及航空樞紐仁川更僅有50公里。

目前在區內開業的共有124家韓國企業，涵蓋成衣、紡織、汽車零件及半導體等不同行業。

據韓國官方統一部的統計數字顯示，大約有5.4萬名朝鮮工人及數百名韓國人員在區內工作。

目前，工業園區仍在開發中，如果按照原定計劃完成，園區面積將相等於美國紐約曼哈頓島的一半，而且除工廠外，還會有購物區和居民區，以及旅遊和娛樂設施。

對朝鮮的好處

據韓國韓聯社報道，韓國企業每年向開城工業園區內的朝鮮工人支付大約1億美元的工資。

路透社表示，該園區每年為朝鮮貢獻了近20億美元的貿易額。

一旦開城工業園區的項目受到威脅，除了朝鮮方面遭受經濟損失外，韓國也將蒙受損失，因為韓國政府需要向區內韓國企業支付數億美元的保險賠償金。

以往的關閉行動

圖片版權 AFP Image caption 韓朝關係再度緊張：圖為邊境上提高戒備的韓國士兵

近年來，朝鮮曾多次下令暫停開城工業園區。

2013年4月，在韓國和美國舉行聯合軍事演習後，朝鮮曾關閉該園區長達4個多月。

同樣，在2009年，朝鮮也曾關閉開城工業園區數天，並導致數百名韓國工作人員被困在區內。

從相對客觀角度看，雖然朝鮮半島局勢時常出現緊張事態，但開城工業園區大致都如常運作。即使在2010年，韓朝雙方曾先後發生過兩次武裝衝突，開城工業園區的運作也沒有受到影響。

不過，最新一次的關閉行動是韓國政府啟動的，也是韓國首次採取這樣的行動，再加上朝鮮方面反應激烈，因此這次開城工業園區的關閉時間看來很可能會比以往幾次都要久，而且也不排除從此徹底關閉的可能。

（撰文：李文/責編：晧宇）