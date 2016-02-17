西班牙警方調查洗錢案 中國工商銀行被查

圖片版權 Image caption 中國工商銀行

周三（2月17日），西班牙警方在進行反洗錢調查時搜查了中國最大銀行工商銀行的馬德里分行。

警方在一份聲明中說，這起反洗錢案件涉及的金額高達至少4000萬歐元。

根據一名熟悉此項調查的人士對法新社記者說，中國工商銀行馬德里分行的兩名高管已經被逮捕。

警方的聲明說，工商銀行馬德里分行涉嫌被用以「將通過偷渡、稅務詐騙和違反工人權利所得的費用引入金融系統。這些錢之後通過合法途徑轉向中國。」

據悉，今天的這一調查是去年馬德里警方調查中國有組織犯罪集團的一部分。這些組織被懷疑涉嫌繞過西班牙海關，從中國進口大量物品，從而逃避稅收。

這些犯罪組織據稱後來將錢存入工商銀行馬德里分行的賬戶。而未經確認款項來源就往海外匯款是不合法的。

警方聲明說，去年被破獲的一個犯罪組織被指涉嫌在該分行的洗錢金額高達4000萬歐元。

西班牙警方說，他們懷疑這一做法已經從西班牙擴向了歐洲其他國家。目前，歐洲刑警組織也參與到了調查中。

目前，這家位於馬德里市中心銀行已經交由兩名穿著綠色制服的武裝警察看守。

中國工商銀行是在2011年開設這家分行的，這也是西班牙的首家。去年年末，工商銀行10%的資產來自海外運營。

（撰稿/責編：歐陽成）