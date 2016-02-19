美國：俄對伊朗出售戰機將違反武器禁令

圖片版權 AFP Image caption 伊朗國防部長達赫甘上周表示，伊朗將向俄羅斯採購數目不詳的一批戰機。

美國政府官員表示，俄羅斯打算向伊朗出售戰機的計劃將違反聯合國針對德黑蘭的武器禁令。

美國國務院發言人唐納表示，俄羅斯向伊朗出售與美國F-15E戰鬥轟炸機相當的蘇-30戰機，需要獲得聯合國安理會的批准。

唐納表示，根據聯合國常規武器登記冊，蘇-30屬於「戰鬥機」。他指出，向伊朗出售此類武器需要「以個案的方式」申請聯合國安理會的批准。

唐納表示，美國將對俄羅斯提出此事。並說，去年六月伊朗和伊核六國就伊核問題達成歷史性協議，這六個國家「都明白這些限制」。伊朗核問題六方會談國也同意在未來五年繼續對伊朗實施武器禁運。

伊朗國防部長上周表示，伊朗將向俄羅斯採購數目不詳的一批戰機。伊朗國防部長未透露交貨時間表，但稱伊朗將與俄羅斯合作建造這種戰機。

美國、英國、中國、法國、德國和俄羅斯等伊核問題六國去年與伊朗達成全面解決伊朗核問題的協議。

協議實施後，對伊武器禁運最長將可維持五年，對伊彈道導彈導彈技術轉讓禁令最遲在８年後取消。目前針對伊朗的兩項禁令仍然有效。

（編譯／責編：蕭爾）