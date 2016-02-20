卡梅倫：「特殊地位」將促使英國續留歐盟

2016年2月20日

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 英國首相卡梅倫表示他已成功爭取歐盟對英國的改革方案，將全力游說英國人民投票支持續留歐盟。

英國首相卡梅倫表示，與歐盟領袖的談判協議讓英國享有「特殊的地位」，他將「投入全副心力」促成英國繼續留在歐盟。

經過在布魯塞爾兩天的磋商，歐盟周五（2月19日）達成協議，內容包括英國在七年內可以對移民申請福利踩「緊急剎車」。

提倡英國脫離歐盟的人士認為，此次達成的協議「空洞」，「只能帶來些微改變」。

這項事關英國是否續留歐盟的協商協議由歐洲理事會主席圖斯克宣佈。他在社交媒體推特（Twitter）上稱：「成了，無異議支持#英國留歐盟新政策」。#英國留歐盟（#UKinEU）在推特上是熱門標籤。

這項協議為英國是否續留歐盟的公投鋪路。公投原本預計在2017年底前舉行，但現在可能提前到今年6月。

新協議內容

縮減英國的歐盟移民在海外子女的福利，以其子女居住國的福利金額支付，而不是英國的金額。英國可以對兒童福利的新申請者馬上施行，並到2020年推行至現有的3萬4千名領取者。

修訂歐盟條約，明確規定英國在未來歐盟尋求更緊密合作時，「不會被強迫進行政治整合」。

同意為期七年的「緊急剎車令」，限制移民申領英國福利，避免「意料之外多數」的移民人數對社會造成的衝擊──歐洲理事會承認英國正面臨此問題。而英國必須在七年後無條件撤銷「緊急剎車令」。

同意英國能制定「應急保障」來保護倫敦金融城的地位，讓英國企業不再被強迫搬遷到歐洲，並保障不在歐元區的英國企業不會受到「歧視」。

「英國人決定」

德國總理默克爾預測此次祭出的改革方案能夠「激起英國續留歐盟的意願」。

圖像來源，AP 圖像加註文字， 歐洲理事會主席圖斯克與卡梅倫會談。

圖斯克表示協議「強化了英國的特殊地位」，歐盟委員會主席讓-克勞德·容克以「公平」來形容此協議。

圖斯克還說：「我們沒有放棄協商，我們願意犧牲部分利益來成就公眾利益，這顯示出我們的團結。我深信英國需要歐洲，歐洲也需要英國，但最終決定權還是在英國人手中。」

卡梅倫將在英國時間周六上午10時與內閣成員會晤簡報布魯塞爾協商成果，並宣佈投票時間。之後贊成或否決英國續留歐盟的兩方就能進行游說活動。

卡梅倫表示他在會議中達成想爭取的改革方案，稱英國將在歐盟這個世界最大的市場之一「穩坐駕駛座」，並且創造「更有自由度」的歐盟。

「我們會永久保障持有英鎊的權力且保障英鎊利益。」他接著說，歐盟第一次「明確承認歐盟擁有多於一種的貨幣」。

卡梅倫也保證他會保障英國在歐盟政治整合下的利益，他說：「讓我用簡單的語言說明，那就是，英國永遠不會成為歐洲超級大國的一份子。」