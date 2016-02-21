印度暴力示威後首都新德里面臨缺水危機

圖片版權 Manoj Dhaka Image caption 賈特人損害了穆納克運河向新德里輸水的設備。

印度由於暴力示威事件而造成供水切斷，首都新德里目前面臨嚴重缺水危機。

該國哈里亞特邦賈特人發動了暴力示威，損害了穆納克運河向新德里輸水的設備。

新德里現在推出了用水限令。一些地區可能會在周日出現停水狀況。

這些示威者對於政府的福利分配系統感到不滿。

他們表示這會讓他們在政府工作和國有的教育機構中處於劣勢。

目前賈納人被列為「上層種姓族群」，但是抗議者希望能夠獲得類似給「下層階級」的工作機會配置。

雖然印度官方宣佈了宵禁，而且派出的安全部隊對抗議者開火，但是抗議活動仍然在周六繼續進行，至少九人喪生。

有關的暴力衝突導致多條重要街道和國家高速公路關閉，並造成了印度北部地區的鐵路系統癱瘓。另外連接印度和巴基斯坦的公共汽車也收到了影響，很多旅客被困。

新德里當地政府已經向最高法院進行交涉希望法院能夠有所介入。

另外印度的內政部長辛格承諾政府將會採取「緊急措施」。

儘管印度法律早已廢除了印度教沿襲千年的將人依照種姓分成三五九等舊俗，但是種姓制度依然很大程度上在印度社會存在著。

（編譯：林杉 / 責編：羅玲）