尼泊爾小型客機墜毀 一名香港乘客遇難

圖片版權 Reuters Image caption 失事客機與這架飛機同型號，都是雙獺型

尼泊爾救援人員已經在西部地區找到墜毀的小型客機殘骸，機上共有機組人員和乘客23人。

當地時間周三（2月24日），一架隸屬尼泊爾塔拉航空公司的雙獺型小型客機，從博哈拉（Pokhara）飛往約姆桑（Jomsom）。飛機起飛後不久失去聯繫，墜毀在山林中。

失事飛機上共載有23人，其中20名乘客、3名機組人員，包括兩名外國人，一人為中國人，另一人為科威特人。

香港入境處確認，該中國乘客為香港居民，女性，40歲。目前當局正在與其家屬取得聯繫，提供協助。

塔拉航空公司此前在其網站上表示，此航班行程約20分鐘，出發地點和目的地的天氣狀況都很好。

不過，尼泊爾軍方表示，當地的大霧天氣曾給搜尋工作造成困難。

博哈拉位於尼泊爾首都加德滿都西部約200公里，是個以風景取勝的小鎮。約姆桑，位於博哈拉北部，通常是很多人攀爬喜馬拉雅山的起點。

尼泊爾是一個坐落於喜馬拉雅山脈的國家，國內公路網絡並不發達，去很多地方需要徒步或者搭乘飛機。

1949年，尼泊爾首次有飛機降落以來，已經發生了70多次飛機或直升機墜毀事故，超過700人喪生，絕大多數事故的原因是惡劣天氣、飛行員駕駛經驗不足和機械故障。

2013年，歐盟禁止所有尼泊爾航空公司航班飛往成員國。

（編譯：羅玲 ，責編：歐陽成）