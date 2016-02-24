英國司法大臣就英歐關係問題挑戰首相

2016年2月24日

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 英國司法大臣戈夫質疑卡梅倫首相有關英國和歐盟關係談判結果的法律約束性。

英國司法大臣戈夫質疑卡梅倫首相有關英國和歐盟關係談判結果的法律約束性。

戈夫是目前英國政府內閣中呼籲英國脫離歐盟的5名大臣之一。他接受BBC首席政治事務記者勞拉·庫恩斯伯格的採訪說，卡梅倫和歐盟領導人就英歐關係變動的談判結果沒有法律約束力，歐洲法院可以否決其中一些決定。

但英國的總檢察長萊特說，卡梅倫和歐盟領導人達成的協議是「不可逆轉的」。

萊特說，這不僅是他本人的意見，也是英國政府的律師、歐盟的律師的一致意見。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 英國首相府也強調卡梅倫首相和歐盟領導人談判結果具有法律約束力。

英國首相府也強調卡梅倫首相和歐盟領導人談判結果具有法律約束力。

戈夫對BBC說，他對英國脫離歐盟問題的關注已經超越了他和首相的友好關係，他決定呼籲民眾支持英國脫離歐盟。

他表示，脫離歐盟將更好控制移民問題，也會讓英國不受歐盟規定約束做出有關投資基礎建設的決定。

他強調上周並未敦促倫敦市長約翰遜做出支持英國脫離歐盟的決定。

英國首相卡梅倫宣佈將在6月23日就英國是否脫離歐盟舉行公投。他同時強調，雖然他認為英國留在歐盟內最符合英國國家利益，但他允許內閣大臣部長們自己決定支持還是反對英國脫離歐盟。