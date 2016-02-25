報告：全球億萬富翁人數最多的五大城市

2016年2月25日

本周公布的《2016胡潤全球富豪榜》顯示，居住在北京的億萬富豪人數首次超過紐約。報告說，北京已經有100名億萬富豪，而紐約只有95名。那麼全球億萬富豪最集中的排名前5座城市是哪幾個？

1. 北京

億萬富豪人數：100

除北京外，胡潤百富的作者認為，在全世界頂級億萬富翁集中的10個城市，中國佔了4個。

儘管經濟最近放緩，中國有568位億萬富翁，淨資產總額1.4萬億美元，相當於澳大利亞的國內生產總值。

人均國民收入：7400美元（世界銀行，2014）。

2. 紐約

億萬富豪人數：95

美國另外兩個億萬富翁集中的城市是舊金山和洛杉磯。

美國億萬富豪的財富來源首先是科技產業，緊隨其後的是零售產業。

總體而言，美國共有535位億萬富翁，資產總和價值2.4萬億美元，略低於法國的國內生產總值。

人均國民收入：55200美元。 （世界銀行，2014）。

3. 莫斯科

億萬富豪人數：66

此前，莫斯科曾連續4年榮登福布斯排行榜。

分析人士認為，油價下跌和西方的制裁可能導致佔富豪人數下降。

根據胡潤百富報告，俄羅斯全國目前擁有80位億萬富翁，資產總值2340億美元，比一年前下降了1300億美元。

人均國民總收入：13220美元。（世界銀行，2014年數字）

4. 香港

億萬富豪人數：64

香港失去了亞洲億萬富翁最近中城市的榮譽。

香港億萬富豪的財富主要來源於房地產，製造業和技術產業。

人均國民收入：40320美元。（世界銀行2014年）

5.上海

億萬富豪人數：50

報告說，上海去年新增加了20名億萬富翁，使其進入排名第五位。

這使得上海的億萬富翁人數與倫敦平起平坐。

私人研究公司胡潤使用上市公司以及採訪信息編製最新排名數據。

福布斯和彭博等公司使用不同的方法，得出的結論也不同。

（資料來源：胡潤研究院2016年）