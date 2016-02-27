美國大選：民主黨在南卡州舉行初選

圖片版權 AFP Image caption 投票進行12個小時，直到當地時間晚間7點（格林尼治時間24:00）

美國民主黨總統競選人希拉里和桑德斯在南卡羅來納州的初選中面對面競爭。

一般認為，希拉里在南卡州民主黨初選勝算較大。

但是在初選前一天，前美國總統克林頓政府高級官員賴克（Robert Reich）宣佈支持桑德斯，給選情增添變數。

圖片版權 Getty Image caption 據信桑德斯在南卡州投入資源較少，重心放在其他的州上。

圖片版權 Reuters Image caption 希拉里造訪了主要是非洲裔美國人聚集的活動場所。

希拉里和桑德斯兩人都希望能在南卡州贏得勝利，這樣就可以帶動下星期11個州同時舉行初選的「超級星期二」選情。

南卡羅來納州是民主黨舉行總統提名人初選的第四個州。

68歲的希拉里周五（2月26日）在南卡州首府哥倫比亞的競選造勢活動上說，「南卡州初選對我個人有特別的意義，因為我要在這裏傳達出強而有力的信息，即南卡州凖備好迎接改變和進步。」

八年前，希拉里在南卡州初選中大幅度輸給當時的參議員奧巴馬。

（編譯：友義，責編：立行）