朝鮮外相：聯合國人權理事會不公

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮外相李洙墉周二說，朝鮮「永不」遵守抨擊朝鮮人權的國際決議，並批評美國的槍擊案件及難民在歐洲的人權備受侵犯。

朝鮮人權記錄屢受國際決議批評，朝鮮外相李洙墉周二說，朝鮮「永不」遵守抨擊朝鮮人權的國際決議，並批評美國的槍擊案件及難民在歐洲的人權備受侵犯。

李洙墉以強硬措辭指責聯合國人權理事會，並指針對朝鮮的決議是「不公及雙重標凖的證據」。

聯合國人權理事會在3月14日在日內瓦舉行會議，討論朝鮮的人權狀況。上月聯合國人權理事會報告員發表報告，猛烈抨擊朝鮮人權狀況。本月舉行的會議將會討論該份報告。

李洙墉說：「我們不會再參與只挑出朝鮮人權狀況的國際會議。這些會議只是為了在政治上攻擊朝鮮。」

李洙墉的發言，意味朝鮮可能不會回應該份報告。

日本及歐盟預計將會在會議上發起決議，譴責朝鮮侵犯人權，及延長人權理事會調查一年。

朝鮮對人權理事會的反應一直冷熱不定，去年李洙墉成為首次出席人權理事會會議的朝鮮部長，但今年卻以嚴厲言辭攻擊人權理事會。

聯合國朝鮮人權專家達魯斯曼（Marzuki Darusman）在上月的一份報告說，他希望金正恩知道，假如發現他與其他朝鮮高官干犯危害人類罪，他們需要負責。

聯合國成立專責朝鮮的調查委員會，而達魯斯曼曾是其中一名成員。委員會2014年曾發表報告，詳列朝鮮侵害人權的狀況，例子有囚禁12萬人的政治監獄。委員會曾呼籲安全理事會，就朝鮮人權狀況，在國際刑事法院向朝鮮追究。

李洙墉說人權理事會忽視，甚至無視美國的「系統性的種族歧視」、槍械暴力。他亦指在歐洲，難民被淹死或在密封的貨車上窒息而死。

另外，美國要求安全理事會表決制裁朝鮮的議案。

（編譯：蔡曉穎 責編：蕭爾）