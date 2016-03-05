斯洛伐克大選　總理誓言不要穆斯林

圖片版權 EPA Image caption 斯洛伐克首都布拉迪斯拉法街頭懸掛的印有菲喬頭像的競選廣告牌

斯洛伐克大選投票開始，持強硬民族主義立場的現任總理菲喬（Robert Fico）和他的執政聯盟很可能第三度當選組閣。

在此前民調中，競選口號中包括「穆斯林一個也不要」的菲喬和執政聯盟保持領先。

如今，他從一開始就堅持強烈反對歐洲接收穆斯林移民的政策已經得到波蘭、捷克和匈牙利等歐盟東部國家政府的支持。

七月，斯洛伐克將成為歐盟輪值主席國。在德國已經接收了數十萬中東移民的時候，斯洛伐克接收的移民人數僅為260。

現年51歲的菲喬1964年出生於當時的捷克斯洛伐克，曾是共青團員和共產黨員。蘇東解體之際，他參與「天鵝絨革命」並一度加入過左翼黨派。

1999年他創建中間右翼社民黨，力主推動社會改革，並最終於2006年大選中首度勝選成功組成聯合政府主政。

有分析人士指出，他提出的反對移民，給學生和退休公民免費乘坐公共交通車輛優惠等政策受到歡迎，但是包括教師和醫護人員在內的人士也多次罷工抗議工資待遇太低。

（編譯／責編：晧宇）