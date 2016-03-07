網球明星莎拉波娃因藥檢未過關被禁賽

圖片版權 AFP Image caption 許多人在記者會前猜測莎拉波娃將宣佈退役的決定

前世界頭號女子網球運動員莎拉波娃星期一（3月7日）在美國洛杉磯舉行的一次記者會上宣佈，她沒能通過澳大利亞網球公開賽的藥物檢查。

國際網球聯合會隨後發表聲明說，由於沒有能夠通過澳網藥物檢查，莎拉波娃將被臨時禁賽，從3月12日開始生效。

莎拉波娃現年28歲，俄羅斯運動員，曾經五次在女子網球大滿貫比賽中奪冠。

莎拉波娃說，她從2006年起就由於健康原因服用米屈肼，在澳網公開賽的藥檢中呈陽性反應。

據報道，這是一種在拉脫維亞生產的在前蘇聯國家被用來治療心臟病的藥物。

她說，在過去10年裏，她一直按照家庭醫生的指示服用一種名叫mildronate的藥物，但是她在幾天前收到國際網球聯合會的一封信，才知道mildronate有另一個她過去不知道的名字，meldonium。

她還說，「重要的是，在過去10年時間裏，這種藥物並不在世界反運動禁藥機構開列的違禁藥物清單上，我在過去10年一直是合法使用這種藥物。」

「但是，從1月1日開始，規則發生了改變，meldonium成為違禁藥物，我對此並不知情。」

「我在12月22日收到世界反運動禁藥機構有關違禁藥物清單變化的電子郵件，但是我沒有點擊連接。」

但是她說，「我的確沒有能夠通過藥檢，我為此承擔全部責任。」

根據《福布斯》雜誌統計，莎拉波娃是過去11年全世界收入最高的女子網球運動員。

莎拉波娃世界排名第七，但由於手臂有傷，自從去年7月份溫網之後僅參加過四次比賽。

她上一次參加的比賽是今年1月份的澳網，在比賽中輸給了美國運動員塞雷娜·威廉姆斯。

莎拉波娃在星期一的記者會上說，「我犯了一個巨大的錯誤，辜負了球迷，也辜負了這項運動。」

但是她說，「我不想就這樣結束我的運動生涯，我希望能再有機會打球。」

「我知道，你們之中的很多人都以為我今天要宣佈退役。但是，如果我宣佈退役，我不會選擇在洛杉磯市中心的一家酒店，站在這樣醜陋的地毯上。」

（編譯：躍生 責編：路西）