美國官員：美澳正磋商北領地設轟炸機基地

圖片版權 AFP Image caption 美國正與澳大利亞就在澳洲北領地設立遠程轟炸機基地舉行磋商（圖為美軍B-52戰略轟炸機資料照片）。

美國國防部官員說，美國正與澳大利亞就在澳洲北領地設立遠程轟炸機基地舉行磋商。

該基地的設立將使南海的爭議島礁進入美軍的打擊範圍，此舉可能進一步引發美中的緊張關係。

美國空軍駐太平洋司令部發言人皮卡特說，美軍的基地部署包括B-1戰略轟炸機，以及延伸B-52戰略轟炸機的作戰任務範圍。但他強調，有關磋商仍在進行當中，尚未就此做出任何決定。

澳洲廣播公司引述美國空軍駐夏威夷太平洋空軍司令羅賓遜說，雙方談到了在澳洲進行部隊輪換，轟炸機和加油機進入澳洲的事宜。

羅賓遜說，這項安排將使美軍有機會加強與澳洲皇家空軍現有的聯繫，並使美軍飛行員有機會了解有關區域。

目前，美軍B-52戰略轟炸機已定期在北領地進行訓練飛行。羅賓遜說，有可能的話，未來的輪換訓練還將包括B-1槍騎兵轟炸機。這種轟炸機是一種遠程、多用途超音速戰略轟炸機，能夠輕鬆抵達南海爭議海域。

澳大利亞羅伊研究所國際安全項目主管格雷厄姆對路透社表示，這並非是一種新的飛機，但能力更強。他說，B-1轟炸機可以飛得更快、飛得更低，它可以使美軍獲得B-52轟炸機所不具備的優勢。

美國空軍目前並未有B-1轟炸機從澳大利亞起降。但不時有B-52轟炸機在澳洲訓練。

在北領地部署B-1戰略轟炸機是於去年5月美國參議院外交關係委員會聽證會上首次公開提出。

當時的澳洲總理阿博特不太認為有這種可能。他說，「在我看來這是（美國）官方的口誤，美國並沒有在澳洲部署這些飛機的計劃」。

圖片版權 Getty Image caption 在北領地部署B-1戰略轟炸機是於去年5月美國參議院外交關係委員會聽證會上首次公開提出（B-1資料照片）。

但澳洲國防部長佩恩證實，正與美方制定「加強空軍合作計劃」，其結果是，「美國空軍將增加在北領地的輪換」。

她說，澳大利亞強烈支持美國在亞太地區的再平衡計劃，「我們將在涉及共同地區利益方面密切合作」。

澳洲總理特恩布爾不願就有關的磋商發表評論。北領地首席部長稱，不了解有關情況，但他不感到意外或關注。

據報道，美軍轟炸機輪換基地將位於北領地達爾文和廷達爾。

羅賓遜在澳洲表示，中國在南海諸島建設地對空導彈系統，以及派戰機在上空飛行，將不會阻礙美國空軍每天在南海上空的飛行任務。

羅賓遜說，「我們已經注意到這些島嶼上的軍力部署，其中包括戰鬥機，導彈和10000英尺的跑道。我們將一如既往，根據國際法和慣例，繼續在國際空域飛行。」正在澳洲坎培拉訪問的羅賓遜呼籲其他國家在中方聲稱擁有主權的空域和海域上行使飛行和航行自由，否則或會失去整個區域。

中國外交部部長王毅周二針對「航行自由」問題表態稱，作為南海最大的沿岸國，中國最希望維護南海的航行自由。他說，「我在這裏想提醒的是，航行自由並不等於橫行自由，如果有人想把南海攪渾，把亞洲搞亂，中國不會答應，本地區絕 大多數國家也不會允許。」

（編譯／責編：蕭爾）