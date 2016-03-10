巴西前總統盧拉因涉洗錢調查案遭檢方起訴

圖片版權 AP Image caption 有傳言稱盧拉正考慮參加2018年總統大選。

巴西官員說，巴西前總統盧拉因涉及一宗洗錢調查案而被巴西檢方正式起訴。

2011年離職的盧拉否認腐敗指控，並稱有關指控具有政治動機。

巴西前總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦被指與巴西國家石油公司的大型腐敗欺詐案有牽連。

盧拉和夫人馬里薩·席爾瓦被指擁有度假勝地瓜魯雅一座海濱別墅而受到檢方的調查。

聖保羅檢控官對涉嫌參與洗錢的16名高管和政客正式提出了起訴。盧拉的兒子據報也在起訴名單上。

不過，這些起訴仍需獲得法官的正式受理。巴西檢方宣佈，將在星期四晚些時候召開新聞發佈會。

盧拉的律師馬丁斯說，他還沒有獲准接觸針對巴西前總統盧卡的起訴書。

馬丁斯說，這個做法證實，針對盧拉前總統的整個過程存在偏見。

圖片版權 Reuters Image caption 巴西檢方說，巴西建築業巨頭OAS公司曾對瓜魯雅的海濱別墅住宅進行了大規模翻修。

圖片版權 Image caption 巴西前總統盧拉在獲釋後與家人在一起。

巴西檢方說，巴西建築業巨頭OAS公司曾對瓜魯雅的海濱別墅住宅進行了大規模翻修。

這棟海濱別墅屬於OAS建築公司，但當局正對此展開調查。這家建築公司被控向政客和巴西國家石油公司高管行賄，以便獲得油水豐厚的建築合同。

現年70歲的盧拉否認所有指控，並稱他從未擁有這套房子。BBC駐聖保羅記者格拉斯說，盧拉還指責檢方在處理這起案子時很隨意。

上周五，盧拉因涉及瓜魯雅的這棟海濱別墅而遭到當局拘捕。

盧拉被捕一事不僅受到其支持者的抨擊，而且受到法官和政客的批評，稱有關措施沒有必要。

盧拉的支持者說，針對盧拉的攻擊旨在毀掉他的名譽，因為有傳言稱他可能參加2018年總統大選。

領導巴西工人黨的盧拉在2003至2011年擔任過兩屆總統，繼任者是他的門生迪爾瑪·羅塞夫。由於嚴重的經濟危機，羅塞夫的支持率很低。

儘管偏左的巴西工人黨高層面臨指控，但盧拉在巴西仍然受到民眾歡迎。

（編譯／責編：蕭爾）