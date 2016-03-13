美國大選：奧巴馬警告參選人勿在競選中激起憤怒

圖片版權 Getty Image caption 現任總統奧巴馬告誡參選人不要再於競選活動中挑起憤怒。

美國總統奧巴馬在特朗普競選活動因支持者與反對者爆發衝突而取消的隔天，警告角逐總統大位的參選人勿挑起緊張對立。

奧巴馬說候選人們的言論不應訴諸「侮辱」，更不應該 「暴力的對待其他美國人」。

在共和黨初選領先的特朗普，周五（11日）在芝加哥舉行的公眾集會因為支持者與反對者爆發衝突而宣告取消。

他的對手指控他使用煽動性言論。

今年11月美國將舉行總統選舉，現任總統奧巴馬的任期到明年1月屆滿。

奧巴馬周六（12日）在民主黨於達拉斯的一場募款活動中致詞時說：「所有參選人都應該專注於如何能夠讓美國變得更好，而不是侮辱人，或是發表一些像學生在操場叫囂式的嘲弄，或是『製造』真相，也不該分化種族或信仰。」

在特朗普原訂舉行集會的場館內，活動開始的一個多小時前，揮舞旗幟、高叫口號的支持者和抗議者之間爆發了衝突，活動被告取消後，衝突仍持續。

一名示威者被強制帶下舞台，衝突在場館外持續。

「巨大的怒氣」

周六特朗普在下周二將舉行初選的七個州之一的俄亥俄州競選。在俄亥俄州代頓市（Dayton），在一名男子企圖穿越保安警戒線後，特朗普一度被特勤局人員圍繞保護。

特朗普的反移民立場強烈，他承諾要在墨西哥邊境建造起一座「高牆」。他在上周四（10日）的共和黨參選人辯論中提到，如果他當選，將取消給外籍專業技術人員的H1-B簽證。

H1-B簽證的申請人須具備至少學士學歷，這是許多華人留學生留在美國工作的途徑。

特朗普本周在被問到穆斯林與美國的關係時，他說：「伊斯蘭仇恨我們。」

圖片版權 Getty Image caption 周五的集會宣告取消後，警方在伊利諾大學禮堂清場

特朗普在芝加哥集會取消之後接受福克斯新聞台（Fox News）訪問時，否認自己利用仇恨言論，也不承認鼓勵分化。

「我代表一個龐大的群眾團體，他們有很多的憤怒，」他說，「在外面，雙方都有巨大的怒氣。」

特朗普的共和黨競爭對手魯比奧（Marco Rubio）與克魯茲（Ted Cruz）均對這起事件表示「難過」。

克魯茲指責特朗普創造一個「只鼓勵這種惡意言論的環境」。

魯比奧與共和黨另一位參選人卡西奇（John Kasich）都說，如果特朗普獲得提名，他們可能不會幫他助選。

卡西奇說特朗普的言論讓他「非常難以」支持他。

（編譯：劉子維 責編：葉靖斯）