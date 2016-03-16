奧巴馬提名賈蘭德為美國最高法院大法官

圖片版權 Getty Image caption 賈蘭德被提名為美國聯邦大法官（右）

美國白宮說，總統奧巴馬已經提名華盛頓聯邦巡迴上訴法院法官馬立克·賈蘭德（Merrick Garland）為下一任最高法院大法官。

現年63歲的賈蘭德將取代剛剛去世的安東寧·斯卡利亞（Antonin Scalia）。上月，這名備受爭議的保守派大法官突然病逝。

斯卡利亞的去世，以及奧巴馬對新大法官的提名引發了美國政壇的爭議。一些共和黨人士呼籲奧巴馬不要在他任期結束前任命新法官。

在參議院中佔主導的共和黨參議員曾表示會對奧巴馬的提名投反對票。

賈蘭德曾在1997年被時任美國總統的民主黨人士比爾·克林頓（Bill Clinton）任命為華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院法官，並贏得了76-23票的支持。

在此之前，他在美國司法部任職多年。

路透社援引白宮一名官員的話說：「沒有人比賈蘭德更適合盡快擔任首席大法官一職了。」

（編譯/責編：歐陽成）