美國不再以新指控起訴華裔教授郗小星

圖片版權 Xinhua Image caption 美國司法部後來宣佈撤銷對郗小星的所有指控

美國天普大學（Temple University）華裔教授郗小星的律師周三（21日）表示，美國聯邦檢控人員將不再對郗小星提出新的指控和搜集新的證據。

郗小星律師還表示，郗小星的辯護團已經得到這一消息，並說他們將退回郗小星被沒收的財產。

其實，美國聯邦法院在去年9月就撤銷了對天普大學原物理系主任郗小星的起訴。他在去年5月被美國司法部門拘捕，並被指控稱他向中國洩露了由美國公司開發的技術。

57歲的郗小星在2002年曾為一家美國公司工作，檢控官曾指他在這段時間違反規定，在他所指導的中國大陸博士後學生幫助下與包括中國政府機構在內的第三方分享了該公司開發的含有二硼化鎂的超導薄膜（superconducting device containing magnesium diboride）裝置技術，郗小星幫助該公司開發出能令該技術得以運用的高質量超導薄膜。

檢控官聲稱，出生在中國大陸、現為美國公民的郗小星在發給中國的電子郵件中洩露了有關技術。

但數月後，一批獨立的物理學專家發現，在檢控官掌握的電子郵件證據當中，郗小星所提及的是另一項不受保密限制的技術。

美國司法部後來宣佈撤銷對郗小星的所有指控；費城聯邦法院發出的撤訴文件稱美國政府獲取了「補充信息」，但有關方面沒有向媒體置評。

美國近年正面臨多方面的網絡攻擊以及境內人士盜取政府或企業機密文件的問題，奧巴馬政府正試圖以嚴厲的間諜調查和指控應對這些行為。

《紐約時報》引述郗小星的代表律師彼得·蔡登博格（Peter Zeidenberg）表示，檢控方似乎是在沒有充分諮詢相關專家的情況下錯誤判斷的證據，並過早做出了指控。

檢控方最初的指控當中指郗小星洩露了一個俗稱「pocket heater（暖手器）」的裝置，但是包括有關裝置的開發者之一在內的一批專家在上月向司法部門做出演示，證明郗小星在郵件中提供的藍圖不屬於這個裝置。

美聯社引述蔡登博格表示，郗小星在電郵中與中國人員討論的是一項不受保密限制的非敏感技術：「這是典型的學術交流合作。」

郗小星在被起訴後辭去了天普大學物理系主任的職務，但仍然是學院教授。

（編譯/整理：凱露/列爾;責編：橫路）