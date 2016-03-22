布魯塞爾連環爆炸 媒體公布3名兇嫌照片

圖片版權 AFP Image caption 比利時媒體公布照片顯示，穿黑衣的這兩名男子看上去左手戴著黑手套。報道說，他們試圖隱藏引爆裝置。

比利時首都布魯塞爾周二（22日）發生連環恐怖襲擊，機場離境大樓發生自殺式炸彈襲擊後，市中心歐盟總部附近的地鐵站也發生爆炸，造成30多人死亡，250人受傷，其中許多人傷勢嚴重。比利時宣佈全國哀悼3天。

比利時當局隨即把恐襲威脅警告提升至最高級別，暫停市內所有公共交通，包括地鐵、電車及公交車，封鎖所有隧道、市區主要出入路口，所有航班取消，全市陷入癱瘓狀態。

比利時媒體公布一張照片，顯示3名男子，據認為他們是當天早晨在布魯塞爾機場爆炸的肇事者。

比利時國家廣播公司RTBF說，兩名穿黑衣的人據信引爆身上炸彈，另一人逃逸。

穿黑衣的這兩名男子看上去左手戴著黑手套。有報道說，他們試圖隱藏引爆裝置。

當地媒體說，這張照片在當局進行真偽鑒別前，被比利時警方不慎洩漏到社交媒體上。

圖片版權 AFP Getty Images Image caption 比利時當局把恐襲威脅警告提升至最高級別。

警方搜索機場監視閉路電視片段，鎖定3名男兇徒，相信其中兩人引爆炸彈死亡，正搜捕另一名著淺色褸、戴黑色帽及眼鏡的男子。

警方之後搜查布魯塞爾一所住房，發現一個藏有釘子的炸彈、化學物品及伊斯蘭國旗幟。

首相米歇爾指責襲擊是暴力及懦弱行為，挑戰核心價值，形容是國家黑暗的一天，呼籲民眾冷靜團結。

檢察官表示，目前不知道這次襲擊是否與去年11月的巴黎連環恐襲，以及恐襲案疑犯薩拉赫落網有關。

攻擊發生前的4天，布魯塞爾警方逮捕了2015年11月13日巴黎聖戰者發動襲擊的主要嫌疑人薩拉赫·阿布德斯蘭（Salah Abdeslam）。

攻擊發生後，其他西歐國家也加強了安全措施。

法國內政部長卡茲納夫說，在火車站，機場和邊界入口增加部署了1600名警察。法國自從去年11月發生巴黎襲擊後一直在加強戒備。

英國的機場和交通樞紐也加強了保安措施，英國首相卡梅倫正在召集英國政府的常設「內閣應急委員會」（COBRA）開會。該委員會由政府部長、警察和情報官員組成。

德國聯邦警察發言人說，德國當局已經加強了機場，火車站和同比利時、法國、荷蘭和盧森堡接壤邊界的保安措施。

美國總統奧巴馬說，將與比利時人民站在一起，這是對無辜平民的可恥襲擊，「我們將盡一切努力支持和幫助我們的朋友比利時，將肇事者繩之以法。」

奧巴馬還說，世界各國，無論宗教信仰是什麼，都應該團結一致，應對恐怖主義。

中國外交部發言人華春瑩說，中方對比利時首都布魯塞爾的系列恐怖襲擊表示強烈譴責，向遇難者致以深切哀悼，向遇難者家屬和受傷人員表示誠摯慰問。中國外交部和中國駐比利時大使館正密切跟進事件進展，加緊核實有無中國公民傷亡。

華春瑩說，中方堅決反對一切形式的恐怖主義。此時此刻，中國人民同比利時人民和歐洲人民站在一起。中方願同比方和國際社會加強合作，共同應對恐怖主義威脅和挑戰，維護世界和平與安全。

（編譯/責編：路西）