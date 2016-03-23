馬來西亞中央銀行將追究投資基金1MDB責任

圖片版權 Reuters Image caption 納吉布否認任何犯法行為，並說他並沒有把資金作為己用。

馬來西亞中央銀行周三（3月23日）表示，他們將繼續追究國家投資基金一馬發展有限公司1Malaysia Development Berhad(1MDB)的行政責任。

在被指責涉嫌受賄和金融管理不善之後，馬來西亞、瑞士以及美國當局從去年起就對納吉布擔任董事會主席的1MDB進行調查。但1MDB否認指控。

馬來西亞中央銀行在1MDB 於2015年8月沒能遵守命令之後，要求它交出其在海外賬戶集資的18億美元。

但1MDB通知中央銀行說，這筆資金已經被用作專款償還外債以及結構調整項目，因此無法上交這筆錢。

中央銀行之後同意接受1MDB的回應，條件是它需要提供支持性文件。但是到目前為止，1MDB也沒能提供這方面的證明。

圖片版權 AP Image caption 馬來西亞國家投資基金一馬發展有限公司1Malaysia Development Berhad(1MDB)去年以來捲入爭議。

與此同時，1MDB也未能提供他們沒有提交相關文件的原因。

中央銀行行長潔蒂說，他們正在法律允許的情況下凖備相關手續，對1MDB採取適當的行政手段。

1MDB也沒有立即回應路透社有關這方面電郵和電話問詢。

潔蒂說，如果首席檢察官接受他們的建議，他們將對1MDB進行制裁，1MDB的相關責任人有可能面臨罰款或者其他財政處罰，甚至面臨刑事罪。

納吉布最近以來一直受到受賄及挪用款項的指稱，有報告稱，近7億美元被儲存到納吉布的銀行賬戶中。

但納吉布否認任何犯法行為，並說他並沒有把資金挪為己用。年初，馬來西亞澄清了納吉布涉嫌任何腐敗犯罪的行為。

（編譯：凱露 責編：歐陽成）