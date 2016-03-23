比利時來稿：我看布魯塞爾爆炸的陰影

圖片版權 Image caption 從機場被送到魯汶火車站的人們

早上還沒起牀，在被窩裏就被手機上鋪天蓋地的布魯塞爾機場爆炸的新聞徹底驚醒。一個小時之內的3起連環爆炸，30多人死亡，200多人的受傷，把布魯塞爾從一個優雅的古都，一個童話世界，一個歐洲乃至是世界的政治中心，變成了一片殺戮戰場。

一天在辦公室裏無心工作，不停地翻看新聞。一個出差的同事昨天還說今天會降落布魯塞爾回來，最終他的航班改飛德國杜塞爾多夫，此時此刻真是天大的幸運。我也慶幸自己的家在邊陲小鎮，遠離是非中心，暫不用擔心上下班的路，學校也沒有發通知放假。可是這又怎能消除我們心中的憤怒和恐懼？所有的人都為今天經歷了人間地獄的人們祈禱。

當天，布魯塞爾學校全部停課，學生都被告知不要出門。布魯塞爾自由大學也被警察包圍，因為自由大學正處在所謂的IS「基地」莫倫貝克（Molenbeek）區。這個我曾經深愛的母校，那個我曾經天天上下車的火車站，怎麼就成了IS分子的活躍區域了呢？

圖片版權 Image caption 魯汶火車站前的警車

這就是比利時人所經歷的前所未有的暗黑一天。

我的WhatsApp群和微信群無時無刻不在信息閃爍。看來今天和我一樣無心上班的人太多了。問得最多的問題就是「為什麼」？為什麼接受了無數難民的歐洲還會遭遇如此重創，昨天是巴黎，今天是布魯塞爾，下一站又是那裏？恐怖分子為什麼要這樣塗炭生靈？比利時的防禦系統為什麼這麼差，不是一直都在三級警戒麼，怎麼恐襲還是來得這麼容易？布魯塞爾為什麼會成為IS的溫牀？

這些問題，如果不能從根本上得到解決，比利時及整個歐洲都很難擺脫恐怖主義陰影。更大的問題就是將來我們要怎樣面對這樣的生活，似乎恐襲已經是歐洲新常態。孩子們還能不能愉快上學，我們還能不能正常工作，脆弱的歐洲經濟還能不能發展？歐盟及各國政府，到底要怎樣做才可以避免悲劇的再次發生？國家機器到底要怎樣才能讓我們重新相信？

圖片版權 Image caption 訂餐的人如約而至

今天本是一個陽光明媚的日子，然而蔚藍的天空被三聲巨響劃破寧靜，讓原本可以休閒的一天變得如此煎熬。接下來的三天被定為比利時國難日。除了祈禱，我們究竟還能做些什麼？趕緊給家裏人報個平安吧，不要讓愛我們的人擔心；或者可以加入「IK WIL HELPEN」（我願意幫忙）的民眾自發組織給需要幫助的人送去溫暖；或者可以繼續訂個餐館美食一頓，因為人間依舊有美好。

我看到一位在布魯塞爾附近開餐館的朋友在網上貼出一張照片，在他家餐館訂餐的幾桌客人如期而至，不得不敬佩這些氣定神閒的比利時人，為他們喝彩！生活還是要繼續，如果真得恐懼我們就徹底輸了。

（責編：歐陽成）