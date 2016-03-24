新西蘭公投初步結果：保持現行國旗

圖片版權 Getty Image caption 新西蘭國旗現為長方形，旗底深藍色，左上角是英國米字旗圖案，右側是代表南十字星座的4顆鑲白邊的紅色五角星。

新西蘭周四（24日）針對更改國旗進行公投，初步結果顯示，56.6%的新西蘭人贊成沿用現有國旗。

這個消息讓持續16個月的更改國旗活動告一段落，也讓外界更多了解新西蘭國旗。

這次公投在原本的米字旗圖案國旗和銀蕨葉配4顆白邊紅星的設計中選擇。

根據初步統計，選舉委員會共收到超過212萬張選票，投票率達到67.3%。

黑白藍配色，以銀蕨葉和紅色南十字星為主要設計圖案的備選國旗方案獲得43.2%的選民支持。正式結果將於30日17時公布。

新西蘭總理約翰·基雖長期鼓動更改國旗。 他表示他對這次投票的初步成果感到「失望」，但仍然會支持對現行國旗的選擇。

這場更換國旗的活動引起巨大爭議，一些人指責國旗公投花費不菲，預計達到2700萬新西蘭元（約合1800萬美元），造成納稅人的負擔。

約翰表示，這個話題引起了全國人民的重視與討論。「你不應該迴避一個關於國家問題的爭辯和討論。」

圖片版權 Getty Image caption 第一次公投結果顯示，以銀蕨葉和南十字星為圖案、黑白藍配色的設計最受歡迎。

新西蘭國旗現為長方形，旗底深藍色，左上角是英國米字旗圖案，右側是代表南十字星座的4顆鑲白邊的紅色五角星。

這一國旗設計始於1902年。有人認為，國旗有殖民時代特徵，而且容易與澳大利亞國旗弄混。

約翰基多次公開主張更換國旗，並表示希望新國旗上有新西蘭特色的銀蕨葉圖案。

新國旗的設計保留了四顆白邊紅星設計，4顆星代表南十字星座。左方的銀色蕨葉是新西蘭的象徵，也代表了他們的英式橄欖球隊。

銀蕨葉的設計是從去年12月份第一次公投中的5面國旗設計候選中的首選。

（撰稿/責編：路西）