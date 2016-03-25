比利時爆炸案：「攜帶炸藥箱」嫌疑人被捕

圖片版權 EPA Image caption 一名嫌疑人在電車站被打傷後被捕，之後排彈人員在檢查現場

比利時爆炸後警察在搜捕行動中捉獲了一名嫌疑人，他的腿被開槍擊中。報道說這名嫌疑人攜帶了一隻裝滿爆炸物的箱子。

比利時聯邦檢察官辦公室說，這名嫌疑人是周五在布魯塞爾被逮捕的三人之一。他同前一天在巴黎被逮捕的一名嫌疑人有關。在巴黎被捕的嫌疑人是去年在比利時被定罪的伊斯蘭分子，他被懷疑正策劃新的攻擊。

自周四以來自比利時已經有9人被逮捕，兩人在德國被逮捕，歐洲當局正在搜捕同布魯塞爾爆炸攻擊以及去年11月巴黎爆炸攻擊有牽連的激進分子。

在周二布魯塞爾發生的攻擊導致31人死亡，去年巴黎的攻擊導致130人死亡。

全副武裝的軍警乘卡車在布魯塞爾北部郊區斯卡貝克地區封鎖路口進行搜捕。那裏發生了三次爆炸，但是當地的市長說那是控制下的引爆。

圖片版權 AFP Image caption 美國國務卿克里周五抵達布魯塞爾，他提出美國要在安全方面提供幫助

報道說這名被捉獲的受傷的嫌疑人同周二布魯塞爾發生的自殺炸彈攻擊有關。他們發現他的箱子裏面裝滿了炸藥。

目擊者說警察在電車站向這名男子的腿部開槍，因為他拒絕聽從警察的命令。另外一名目擊者說，這名嫌疑人當時帶著一名八歲的女孩。

有目擊者對記者會所，警察當時命令他舉起手，脫掉上衣，否則就會開槍。有錄像顯示這名男子側躺在地上，旁邊散佈電車站被打碎的玻璃。

聯邦檢察官辦公室說周四有6人被拘留，其中3人被釋放，另外3人被拘押，可能面臨指控。

周五另外3人被拘捕，之前法國逮捕了一名34歲的法國男子。他七月在缺席審判中被判處10年監禁，因為他被指是同敘利亞有關的伊斯蘭組織的招募網絡的成員。

德國媒體報道說，德國警察逮捕了兩人，其中一人在地鐵站炸彈攻擊三分鐘前似乎接到炸彈攻擊者的電話。不過德國內政部拒絕作任何評論。

一名了解比利時調查的消息人士說，被捕者之一據信是同地鐵炸彈攻擊者一起出現在監視視頻上的人。

布魯塞爾是歐盟和北約總部所在地，那裏發生兩次爆炸攻擊後令全世界都加強了戒備，有人開始質疑歐洲國家對伊斯蘭主義者威脅作出有效回應的能力。

與此同時美國國務卿克里周五抵達布魯塞爾，他提出美國要在安全方面提供幫助。兩名在布魯塞爾爆炸中的受害者是美國人。中國和英國也表示各有一名他們國家的公民在爆炸中遇害。

（編譯：橫路；責編：路西）