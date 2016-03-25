卡特：「伊斯蘭國」二號人物在美軍行動中被殺

圖片版權 FBI Image caption 伊拉克人阿布德·拉曼·穆斯塔法·誇杜利（Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli）在本月的一次突襲中被殺。

美國國防部長說，所謂「伊斯蘭國」的二號人物已經在近期美軍於敘利亞的一次行動中被殺。

美國國防部長卡特（Ash Carter）周五（3月25日）說，伊拉克人阿布德·拉曼·穆斯塔法·誇杜利（Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli，也稱：Hajji Iman）是在本月的一次突襲中被殺的。

「我們正在系統性地消除『伊斯蘭國』的核心成員，」卡特表示，「誇杜利是本月美國襲擊的第二名『伊斯蘭國』高級官員。」

據悉，在被美軍襲擊前，誇杜利負責「伊斯蘭國」的財政開支。

去年，美國政府曾懸賞獲取包括這名伊拉克人在內的四名「伊斯蘭國」武裝組織頭目的信息，懸賞誇杜利的數目為最高700萬美元。

誇杜利是誰？

圖片版權 Image caption 懸賞誇杜利的數目為最高700萬美元。

誇杜利於1957年或1959年出生在伊拉克北部城市摩蘇爾。該市自2014年以來受到「伊斯蘭國」的控制。

據悉，誇杜利於2004年加入基地組織，並擔任其在摩蘇爾地區的領導人。

去年5月，美方列出的四名被懸賞通輯的人分別是阿布德·拉曼·穆斯塔法·誇杜利、阿布·穆罕默德·阿德納尼（Abu Mohammed al-Adnani）、塔克汗·塔尤穆拉佐維奇·巴提拉什維利（Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili）和塔裏奇·本－塔哈·本·法利爾·奧尼·哈茲（Tariq Bin-al-Tahar Bin al Falih al-'Awni al-Harzi）。

他們被列入了美國「正義賞金項目」（Rewards for Justice Program）裏的一份嫌疑人通輯名單。

（編譯/責編：歐陽成）