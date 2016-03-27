半島電視台宣佈裁員500人
- 2016年 3月 27日
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總部設在卡塔爾的半島電視台宣佈將裁員500人。
這一裁員計劃將涉及全世界各地的員工，但絕大部分裁減職位將來自卡塔爾。
成立於1996年的半島電視台，由卡塔爾政府出資，目前在世界各地設有70多個記者站。
半島電視台發表聲明稱，本次裁員是為了應對「目前媒體環境轉型情況」，也是員工優化組合的結果。
該媒體代理總裁莫斯特法·索瓦格（Mostefa Souag）表示，雖然這一決定與全世界各地媒體行業的動向並無二致，但是做出裁員決定仍然「非常困難」。
「不過，我們相信這是正確的決定，確保半島電視長期的競爭力和影響力」。
年初，半島電視台美國分台宣佈關閉有線新聞頻道，儘管曾為打入美國市場投入巨資。
該頻道曾為聘請美國頂級記者花費重金，但是收視率卻一直不能提高。
（編譯/責編：羅玲）