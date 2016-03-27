玻利維亞將就邊境水源爭議控告智利

圖片版權 Reuters Image caption 莫拉萊斯要求智利尊重玻利維亞對錫拉拉河的主權

玻利維亞總統埃沃·莫拉萊斯（Evo Morales）表示，國家將向國際法院（International Court of Justice）提起訴訟，就一處邊境水源爭議控告智利。

玻利維亞聲稱擁有位處兩國邊境地區的錫拉拉河河域主權，而智利取用河流水源並沒有支付費用。

但智利方面表示，該河流是可以共用的國際航道。

玻利維亞還在位於海牙的國際法院向智利提起了另一宗訴訟，要求獲得進入太平洋的權利。

錫拉拉河起源於玻利維亞境內，但流經安第斯山脈延綿至智利。

「我們已經決定，以和平主義者的身份向海牙提出，要求智利尊重我們對錫拉拉河水源的所有權，」莫拉萊斯說。

智利外交部長埃拉爾多·穆尼奧斯（Heraldo Muñoz）表示，智利可能會提起反訴訟。

西班牙埃菲通訊社（EFE）引述穆尼奧斯指：「很明確的一點是，這不僅是關於海的問題，現在已經是關於河流，以及其他用來攻擊我們的國家和利益的借口。」

智利取用該河流的水，以為採礦產業和該國北部一些城鎮提供水源。

玻利維亞和智利就進出太平洋權利問題持續了一個世紀。2013年，玻利維亞將這一問題提交到法院處理，目前尚未有判決。

在19世紀的一場戰爭中，玻利維亞被智利奪去了400公里（240英里）的海岸線，並因此成為完全的內陸國。

（編譯：邵智傑 責編：葉靖斯）