敘利亞收復古城帕爾米拉清點劫後損失

圖片版權 AFP Image caption 敘利亞帕爾米拉古城的損失程度比預期的要小

敘利亞政府軍周日（3月27日）收復了被極端組織，所謂的「伊斯蘭國」（IS）佔據十個月之久的歷史古城帕爾米拉（Palmyra）後，最新的照片顯示了該城在期間的損毀情況。

雖然有些寶貴的古建築被IS破壞，但城中絕大部分的歷史古蹟據稱仍然無損。

圖片版權 AFP Image caption 從帕爾米拉新城區看老城區

圖片版權 AFP Image caption 被伊斯蘭國用來處決的古劇場仍然完好無損

圖片版權 Reuters Image caption 博物館內的文物破壞情況

圖片版權 Reuters Image caption 帕米爾拉市政府破壞嚴重，市政府牌匾被砸

敘利亞文物負責人馬默·阿卜杜卡裏姆說，當局此前「曾想到最壞的結果」。

不過，他向法新社表示，城中「景色總的來說仍然良好」。

他計劃周一前往該城，開始對遺址展開評估勘查。

敘利亞總統阿薩德高度讚揚政府軍收復帕爾米拉城，稱此舉是「反恐戰爭」中的「重要成就」。

圖片版權 AFP Image caption 2000年歷史的凱旋門被IS於2015年10月炸毀

軍方消息稱，敘利亞政府軍在俄羅斯空軍的配合下經歷了數天的激戰，目前已經全面掌控了此城。

2015年5月，「伊斯蘭國」（IS）武裝佔據了這一被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的古城。之後不久，他們殺害了管理此處文化遺產40年之久的考古學家哈立德·阿薩德（Khaled Asaad）。

圖片版權 AFP Image caption 聯合國教科文組織稱帕爾米拉為最重要的世界文化遺產

帕爾米拉位於敘利亞首都大馬士革與東部重鎮代爾祖爾（Deir al-Zour）之間，地處重要的戰略地區。

「伊斯蘭國」佔據此城後曾經毀壞一些古蹟，引發全世界的聲討。被該組織毀壞的古蹟包括兩座有2000年歷史的神廟和三座古墓塔。

圖片版權 AFP Image caption 被IS炸毀的貝爾神廟

「伊斯蘭國」在伊拉克也破壞了一些伊斯蘭文明之前的古蹟，認為這些建築都是對伊斯蘭教的褻瀆。

根據聯合國教科文組織的資料顯示，在沙漠中屹立起來的帕爾米拉保留了偉大古城的歷史建築遺跡，是古代世界文明最重要的文化中心之一。

圖片版權 Reuters Image caption 帕爾米拉博物館入口處的文物被損毀情況

帕爾米拉位於敘利亞中部，曾是「絲綢之路」上著名的商業大都會，1980年被收入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。

帕爾米拉歷史可以追溯到公元一世紀。地處羅馬帝國、波斯、印度、中國之間最重要的商路之上，帕爾米拉鼎盛數百年，成為古文明的一個中心。

帕爾米拉擁有神廟、古墓、柱廊等舉世聞名的遺跡。

（編譯：羅玲 責編：歐陽成）