敘利亞收復古城帕爾米拉清點劫後損失
敘利亞政府軍周日（3月27日）收復了被極端組織，所謂的「伊斯蘭國」（IS）佔據十個月之久的歷史古城帕爾米拉（Palmyra）後，最新的照片顯示了該城在期間的損毀情況。
雖然有些寶貴的古建築被IS破壞，但城中絕大部分的歷史古蹟據稱仍然無損。
敘利亞文物負責人馬默·阿卜杜卡裏姆說，當局此前「曾想到最壞的結果」。
不過，他向法新社表示，城中「景色總的來說仍然良好」。
他計劃周一前往該城，開始對遺址展開評估勘查。
敘利亞總統阿薩德高度讚揚政府軍收復帕爾米拉城，稱此舉是「反恐戰爭」中的「重要成就」。
軍方消息稱，敘利亞政府軍在俄羅斯空軍的配合下經歷了數天的激戰，目前已經全面掌控了此城。
2015年5月，「伊斯蘭國」（IS）武裝佔據了這一被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的古城。之後不久，他們殺害了管理此處文化遺產40年之久的考古學家哈立德·阿薩德（Khaled Asaad）。
帕爾米拉位於敘利亞首都大馬士革與東部重鎮代爾祖爾（Deir al-Zour）之間，地處重要的戰略地區。
「伊斯蘭國」佔據此城後曾經毀壞一些古蹟，引發全世界的聲討。被該組織毀壞的古蹟包括兩座有2000年歷史的神廟和三座古墓塔。
「伊斯蘭國」在伊拉克也破壞了一些伊斯蘭文明之前的古蹟，認為這些建築都是對伊斯蘭教的褻瀆。
根據聯合國教科文組織的資料顯示，在沙漠中屹立起來的帕爾米拉保留了偉大古城的歷史建築遺跡，是古代世界文明最重要的文化中心之一。
帕爾米拉位於敘利亞中部，曾是「絲綢之路」上著名的商業大都會，1980年被收入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。
帕爾米拉歷史可以追溯到公元一世紀。地處羅馬帝國、波斯、印度、中國之間最重要的商路之上，帕爾米拉鼎盛數百年，成為古文明的一個中心。
帕爾米拉擁有神廟、古墓、柱廊等舉世聞名的遺跡。
（編譯：羅玲 責編：歐陽成）