美國FBI將為警方解開另一部iPhone手機
- 2016年 3月 31日
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在本周成功解鎖一部iPhone手機後，美國聯邦調查局（FBI）稱將為警方解開另一部手機。
美聯社的報道說，阿肯色州警方希望解開兩名少年的iPhone和iPod。這兩名少年被指控殺害了一對夫婦。
美國司法部周一（28號）表示，聯邦調查局（FBI）在沒有蘋果公司協助的情況下，成功解鎖聖貝納迪諾槍擊案兇手之一的手機，結束與蘋果公司的訴訟。
就阿肯色州的這起案件來說，法官在3月28日將這起案件延遲，以留出足夠時間尋求FBI的幫助。
18歲的亨特·德克勒（Hunter Drexler）和15歲的賈斯廷·斯坦藤（Justin Staton）被指在去年7月殺害了羅伯特·科戴爾（Robert Cogdell）和帕特裏夏·科戴爾（Patricia Cogdell）夫婦。
「我們一直感謝FBI的合作和給予地方警方執法部門的幫助，」阿肯色州福克納縣的檢察官科蒂·西蘭德（Cody Hilland）對美聯社記者說。
德克勒的律師對美聯社說，她對電話裏的數據「不感到擔心」。
此前，FBI要求蘋果公司開發新軟件，以讓警方進入聖貝納迪諾槍擊案兇手的手機。
不過蘋果公司從一開始就反對幫助FBI解鎖手機，因為這會立下「危險的先例」。
（編譯/責編：歐陽成）