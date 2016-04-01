美總統奧巴馬警告核恐怖攻擊將改變世界

圖片版權 Reuters Image caption 奧巴馬說，所謂的伊斯蘭國取得核武器「是對全球安全最大的威脅」。

美國總統奧巴馬說，恐怖主義者發動核攻擊的威脅「改變世界」，真有此可能。

奧巴馬在華盛頓舉行的核安全峰會上說，世界應該採取切實步驟防止核恐怖主義出現。

奧巴馬說他同伊朗達成的核問題協議是「巨大的成功」，但是這個協議受到共和黨和其他一些組織黨的批評，他們反對協議解除了對伊朗的制裁。

50多個國家參加了這次核安全峰會。世界多國領導人在華盛頓參加這次峰會，他們對朝鮮的核武器項目表示了擔憂。

各國領導人還擔心俄羅斯缺席峰會說明在防止核攻擊問題上世界缺乏團結。

俄羅斯總統普京拒絕參加這次峰會，巴基斯坦拉合爾發生大爆炸後，巴基斯坦總理謝里夫也取消了參加會議的行程。

(編譯/責編：橫路)