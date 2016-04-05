巴拿馬文件：示威者呼籲冰島總理辭職

圖片版權 Reuters Image caption 大批示威民眾聚集在冰島首都雷克雅未克的國會大樓前，要求被指在一家離岸公司隱藏投資財富的冰島總理下台。

大批示威民眾聚集在冰島首都雷克雅未克的國會大樓前，要求被指在一家離岸公司隱藏投資財富的冰島總理下台。

不過，冰島總理西格蒙杜爾·貢勞格松（Sigmundur Gunnlaugsson）表明不會辭職。

據洩露的機密文件顯示，貢勞格松和他的妻子在2007年買下了離岸公司「溫特瑞斯」（Wintris）公司。當貢勞格松在2009年當選議員進入國會時，並沒有申報自己在這家公司中的相關利益。

冰島反對黨說，他們計劃對貢勞格松進行信任投票。

但貢勞格松稱，他沒有違反任何議會規則，他的妻子安娜·西古爾羅格·帕爾斯多蒂（Anna Sigurlaug Palsdottir）也沒有從交易中獲得金錢利益。

貢勞格松在進入國會後將自己所持的溫特瑞斯公司五成股份，以1美元的價格轉售予妻子帕爾斯多蒂。

圖片版權 AFP Image caption 貢勞格松在2013年成為冰島總理，他後來曾參與該國政府救援破產銀行行動的磋商。

圖片版權 AP Image caption 儘管面對民眾示威，但冰島總理貢勞格松表明不會辭職。

圖片版權 EPA Image caption 冰島反對黨說，他們計劃對貢勞格松進行信任投票。

據貢勞格松的妻子帕爾斯多蒂在2015年簽署的一份文件顯示，這家離岸公司是用來投資所繼承的數百萬美元遺產。

法庭文件顯示，溫特瑞斯公司以債券的形式在冰島三家主要銀行擁有相當的投資。2008年，這三家冰島銀行在金融危機中破產。這些銀行倒閉後，溫特瑞斯公司被列為價值數百萬美元破產銀行債券的債權人。

貢勞格松在2013年成為冰島總理，他後來參與該國政府救援破產銀行行動的磋商。貢勞格松頂住了外國債權人，包括冰島銀行債券的很多英國消費者要求全額賠付破產銀行債券的壓力。

如果外國投資債權人得到全額賠付，那就可能對相關冰島銀行和溫特瑞斯公司所持有的債券價值造成負面影響。

貢勞格松沒有向外界披露妻子帕爾斯多蒂對有關結果及相關利益的關注。

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貢勞格松在接受BBC電視第二台採訪時堅持說，他總是把公眾的利益放在首位。他說，「我沒有想過因此事辭職，我也不會因此事辭職」。

貢勞格松表示，他領導的政府表現良好。讓政府完成有關工作，這點非常重要。

巴拿馬文件

（編譯/責編：蕭爾）